Décimo jogo, décima escalação diferente: Náutico não consegue repetir time titular na Série C

Com Mazola Júnior ou Bruno Pivetti, nos Aflitos ou fora de casa, por opção ou necessidade. Seja qual for o motivo, cenário ou circunstância, o fato é que o Náutico ainda não conseguiu repetir a mesma escalação por dois jogos consecutivos nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Algo que continuará acontecendo ao menos até a próxima rodada, no dia 1º de julho, contra o Confiança, nos Aflitos.

Pivetti não poderá colocar em campo os mesmos 11 titulares que entraram em campo no empate do Náutico em 2x2 diante da Aparecidense, no Aníbal Toledo, na rodada passada. Isso porque o lateral-direito Arnaldo e o atacante Gustavo Maia receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Danilo Belão e Kauan, respectivamente, podem ser os substitutos.

O único jogador do Náutico que atuou em todos os nove jogos disputados até o momento na Série C foi o atacante Gustavo Maia. As lesões, suspensões, alterações táticas e opções técnicas explicam a dificuldade de manter a mesma escalação.

Muitos atletas que começaram a temporada já não estão mais no elenco. Casos do próprio Vagner, mas também do zagueiro Rafael Vaz, do meia Thiago Lopes e do atacante Leandro Barcia. Tudo isso somado ao fato de que os alvirrubros mudaram o treinador, ao demitir Mazola Júnior e contratar Bruno Pivetti.

A única vez que o Náutico repetiu a mesma escalação por dois jogos consecutivos foi nas duas primeiras rodadas do Campeonato Pernambucano. O Timbu foi escalado com Vagner; Danilo Belão, Rafael Vaz, Guilherme Matos e Luiz Paulo; Lorran, Marcos Júnior e Patrick Allan; Kauan, Evandro e Fernandinho.

Uma das novidades recentes do elenco é o goleiro Lucas Maticoli, que destacou a importância de o Timbu aproveitar o mando de campo para vencer o Confiança e diminuir a pressão.



“Estamos pensando jogo a jogo. Sabemos a importância desse, por ser nos Aflitos. Mesmo com a torcida desconfiada, com o momento de instabilidade, espero que eles nos apoiem. O torcedor ama o Náutico e vai se fazer presente. É difícil jogar contra o Náutico nos Aflitos quando o estádio está lotado. O adversário sente a pressão. É inevitável isso. Nós estamos incomodados com a situação e temos essa ânsia de trazer o torcedor para o nosso lado, conseguindo fazer valer esse 12º jogador”, apontou.

