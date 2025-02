A- A+

Futebol Náutico joga mal, perde para o Confiança e deixa G4 do Grupo B da Copa do Nordeste Timbu tropeçou por 1x0, no Batistão, em partida ruim dos pernambucanos e que ainda teve a expulsão do técnico Marquinhos Santos

Um futebol sofrível, um resultado ruim e uma demonstração de que ainda há muito a melhorar em todos os setores. No Batistão, o Náutico foi derrotado por 1x0 para o Confiança, nesta quarta (5), pelo Grupo B da Copa do Nordeste. A equipe caiu para a quinta posição, com três pontos. O Timbu agora volta a campo no domingo (9), contra o Afogados, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano.

O jogo

Um Náutico cheio de desfalques foi ao Batistão tentar manter os 100% de aproveitamento no Nordestão. Sem o atacante Paulo Sérgio, o lateral-esquerdo Luiz Paulo, o zagueiro Fágner Alemão e o volante Sousa - todos lesionados -, o técnico Marquinhos Santos ainda ganhou mais uma preocupação poucos minutos depois de a bola rolar. Rayan saiu machucado e precisou ser substituído por Felipe Santana.

Os primeiros 20 minutos tiveram o Confiança dominando as ações ofensivas. Rodriguinho e Valdir obrigaram o goleiro Wellerson a fazer boas defesas para evitar a abertura do placar. O Náutico só esboçou um perigo (ainda que em escala reduzida) após os 40 minutos. Primeiro, em chute travado de Mezenga. Depois, em escanteio que a bola sobrou na área, mas sem que algum alvirrubro completasse para o gol. Insuficiente para abrir vantagem diante do Dragão.

Para piorar a situação, uma cena curiosa. Marquinhos foi chutar uma bola à beira do gramado e atingiu por acidente o quarto árbitro, Jackson Ribeiro. Mesmo sem intenção, o lance foi suficiente para o árbitro Douglas Magno expulsar o treinador alvirrubro.

O Confiança permaneceu mais próximo do gol na segunda etapa. Wellerson ia empilhando boas defesas e salvando o Náutico. O Timbu ainda alterou a formação para ficar mais ofensivo, com Kauan Maranhão entrando na vaga de Wellerson, mas não funcionou na prática.

Aos 33, a pressão do Confiança surtiu efeito. Breyner aproveitou cruzamento pela direita e, de voleio, marcou um golaço no Batistão, decretando a vitória sergipana no Nordestão.

Ficha técnica

Confiança 1

Rafael Mariano; Valdir Junior, Maicon, Eduardo Moura e Airton (Alan Cardoso); Fabio, Ronald Camarão, André Lima e Luiz Otávio (Renilson); Weriton (Breyner) e Rodriguinho (Neto). Técnico: Waguinho Dias

Náutico 0

Wellerson, Marcos Ytalo, Léo Coltro, Rayan (Felipe Santana) e Igor Fernandes; Auremir, Wenderson (Kauan Maranhão), Marco Antônio (Geovane) e Patrick Allan; Samuel Otusanya e Bruno Mezenga (Hélio Borges). Técnico: Marquinhos Santos

Local: Batistão (Aracaju/SE)

Árbitro: Douglas Magno de Melo Pereira (PB). Assistentes: Luis Filipe Goncalves Corrêa e Rafael Guedes de Lima (ambos da PB)

Gols: Breyner (aos 31 do 2ºT)

Cartões amarelos: Eduardo Moura (Confiança); Auremir, Wenderson, Wellerson (Náutico)

Cartão vermelho: Marquinhos Santos (Náutico)

Veja também