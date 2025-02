Após goleada, técnico do Náutico reclama de calendário: "todos estão cansados"

A- A+

Após a goleada do Náutico sobre o Afogados, neste domingo (9), técnico do clube, Marquinhos Santos, reclamou do acúmulo de partidas neste início de temporada. Em um intervalo de menos de um mês, o Timbu entrou em campo em nove oportuniades somando jogos do Pernambucano e da Copa do Nordeste.

"Falei aos ateltas hoje que eles são heróis, uns guerreiros, porque ser jogador de futebol no Brasil é difícil. Tanto nós quanto o Sport estamos jogando duas competições e já já inicia a terceira. O Santa e o Retrô foram eliminados na Pré-Copa do Nordeste, isso faz com que eles tenham um calendário menos apertado e com mais tempo para recuperar e treinar", iniciou.

"Eu estou cansado, quem dirá os atletas. É desumano o que é feito com a tabela. Cobra-se um bom futebol, cobra-se uma evolução de trabalho, mas não se dá tempo para recuperar e treinar. É difícil, temos que contar com o grupo", seguiu o treinador.

Ainda de acordo com o treinador, o Náutico não tem um elenco robusto que o possibilite de trocar peças sem que a equipe caia de rendimento.

Contra o Afogados, por exemplo, Marquinhos optou por iniciar o jogo com Marco Antônio e Patrick Allan entre os reservas, mas o time só melhorou na partida após, principalmente, a entrada do camisa 20.

"Temos que entregar resultado, fomos contratados para isso e sabemos a responsabilidade que é trabalhar e vestir a camisa do Náutico. Somos seres humanos, confesso que todos estão cansados. É um segundo mês de temporada, mas não é desculpa, é constatação. Não temos ainda, na questão orçamentária, um elenco para jogar um time num campeonato e outro time em outro", finalizou.

