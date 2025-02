A- A+

Com Patrick Allan em noite de garçom e Paulo Sérgio marcando, o Náutico goleou o Santa Cruz-RN por 4x0, nesta quarta (19), no Frasqueirão, e garantiu vaga na segunda fase da Copa do Brasil.

O Timbu embolsa R$ 1 milhão pela classificação e agora espera pelo próximo adversário no torneio, que sairá do duelo entre Maranhão e Vitória, que jogam semana que vem, no Castelão.

O jogo

O Náutico contou com os retornos do zagueiro Léo Coltro, do atacante Paulo Sérgio e do técnico Marquinhos Santos. Sabendo que não há mais a vantagem de empate para o time visitante se classificar, o Timbu foi ao ataque e quase marcou aos 13 minutos. Sam deu ótimo passe para Patrick Allan, que entrou na área e finalizou forte para fora.

Quando o time potiguar errou na saída de jogo e entregou a bola nos pés de Wenderson, que serviu Patrick Allan na área, o torcedor do Náutico já previu o passo seguinte. Quem estava livre de marcação para receber era Paulo Sérgio. O camisa 20 serviu o artilheiro, que bateu para o fundo das redes, abrindo o placar no Frasqueirão.

Precisando ao menos de um gol para levar o jogo para as penalidades, o Santa Cruz-RN voltou mais ofensivo na etapa final. Foi o Náutico, contudo, quem teve a maior oportunidade de marcar. A zaga potiguar falhou na marcação e o cruzamento chegou nos pés de Paulo Sérgio, que bateu rasteiro e mandou para fora.

Aproveitando dos erros na saída de bola dos mandantes, o Náutico foi aos poucos tomando conta da partida. Patrick Allan, de longe, assustou. Acontece que a especialidade do meia era mesmo servir aos companheiros. De falta, ele cobrou na medida para Sousa, de cabeça, fazer 2x0.



Goleada



A classificação estava encaminhada, mas o Náutico não diminuiu o ritmo. Bruno Mezenga precisou de apenas 27 segundos em campo para dominar a bola na área e bater forte para deixar o dele. E não parou por aí. Ainda deu tempo de Kayon arrancar do meio e só parar no gol, completando a goleada por 4x0.

Ficha técnica

Santa Cruz-RN 0

Pedro Henz; Einstein (Alessandro Maranhão), Moisés, Raniery e Davi Lopes (Hitalo); Pedro Teixeira, Peu (Vitinho), Zé Victor (Bebeto) e Felipinho; Hudson e Diego Costa (Gustavinho). Técnico: Celso Teixeira

Náutico 4

Muriel; Marcos Ytalo, Léo Coltro, Felipe Santana e Igor Fernandes; Sousa, Auremir (Igor Pereira), Wenderson (Marco Antônio) e Patrick Allan (Kauan Maranhão); Samuel Otusanya (Kayon) e Paulo Sérgio (Bruno Mezenga). Técnico: Marquinhos Santos

Local: Frasqueirão (Natal/RN)

Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA). Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias e Thania Lopes da Silva

Gols: Paulo Sérgio (aos 27 do 1ºT), Sousa (aos 23 do 2ºT), Bruno Mezenga (aos 33 do 2ºT) e Kayon (aos 41 do 2ºT)

Cartões amarelos: Hudson, Alessandro Maranhão (S); Felipe Santana, Wenderson (N)

