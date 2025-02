A- A+

Futebol Náutico: Kauan Maranhão desfalca equipe alvirrubra contra o Decisão pelo Pernambucano Jogador foi advertido com o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Sport e ficará de fora da última rodada da primeira fase do Estadual

O Náutico terá um desfalque no ataque para a última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano, quando enfrentará o Decisão. Kauan Maranhão recebeu o terceiro cartão amarelo no Clássico dos Clássicos contra o Sport, na Ilha do Retiro, e, por isso, cumprirá suspensão na próxima partida.

Na atual temporada, Kauan disputou oito jogos com a camisa alvirrubra, sendo titular em duas oportunidades.

Revelado pelas categorias de base do clube, o jovem já marcou dois gols, ficando atrás apenas do artilheiro Paulo Sérgio, com quatro gols, e de Patrick Allan, que balançou as redes três vezes.

Próximo compromisso

O Náutico volta a campo neste sábado (22), às 16h30, contra o Decisão, no estádio Odilon Ferreira, em Sertânia. O Timbu precisa da vitória para garantir a classificação direta à semifinal do Campeonato Pernambucano.

Veja também