A- A+

Náutico Executivo do Náutico reconhece má fase, mas garante foco por bons resultados Edgard Montemor comentou protesto feito por torcedores, nesta sexta (7), em desembarque do elenco no Recife

Após acumular mais um tropeço na temporada, o Náutico desembarcou no Recife, nesta sexta-feira (7), sob os protestos da torcida no Aeroporto Internacional dos Guararapes. Em comunicado enviado à imprensa através da comunicação do clube, o executivo de futebol, Edgard Montemor, afirmou encarar a manifestação "com bastante respeito" e disse entender a frustração dos torcedores.

Ao empatar com o Sampaio Corrêa, na quinta-feira (6), pela Copa do Nordeste, o Alvirrubro chegou ao quarto jogos sem vencer em 2025. No recorte, foi eliminado pelo Retrô nas quartas de final do Campeonato Pernambucano.

"Sabemos que o resultado do Pernambucano não foi o que a gente desejava e dentro da Copa do Nordeste ainda lutamos pela classificação e melhores resultados. Entendemos a frustração do torcedor, porque nós também queríamos estar em uma situação melhor", iniciou o dirigente.

"Tivemos um protesto no aeroporto, encaramos isso com bastante respeito. Quando os resultados não vêm, a cobrança é natural e manifestações pacíficas como essa fazem parte do futebol. Mas quero reforçar que todo elenco, comissão técnica, staff e o clube como um todo estão completamente focados no jogo da quarta-feira. Entendemos a grandeza da partida e tratamos ela como o jogo mais importante do ano até aqui", seguiu.

Na próxima quarta-feira (12), o Timbu tem compromisso marcado pela Copa do Brasil. Visita o Vitória, às 19h, no Barradão, em duelo único válido pela segunda fase. Apesar da dificuldade do confronto, Montemor garante que dedicação não vai faltar para o clube voltar para Recife com a classificação na bagatem.

"A gente confia na nossa capacidade. Mesmo com os altos e baixos do início da temporada já mostramos nossa força. Já mostramos que temos capacidade de entregar dentro de campo raça, superação e bons resultados. Tenho certeza que vamos fazer um grande jogo, vamos lutar até o fim para trazer a classificação para Recife", enfatizou.

"Contamos com o apoio e a confiança e vocês, porque todos nós aqui estamos trabalhando duro para fazer o torcedor do Náutico ter orgulho de vestir esta camisa. Na quarta-feira contamos com todos vocês e nós vamos com tudo", finalizou.

Veja também