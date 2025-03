A- A+

Futebol Náutico vence América-RN nos Aflitos e volta ao G4 do Nordestão Patrick Allan foi o autor do gol do triunfo; Timbu encerra o dia na vice-liderança do Grupo B

Placar magro, resultado gordo. Com gol de Patrick Allan, o Náutico venceu o América-RN por 1x0, nos Aflitos, pelo Grupo B da Copa do Nordeste. O Timbu agora pulou para a segunda posição da chave, com oito pontos, retornando ao G4.

Mais três jogos completam a sexta rodada do grupo. Todos na quarta (19), às 19h. No Batistão, o Confiança recebe o Sampaio Corrêa. No Rei Pelé, o Bahia visita o CSA. Já Ceará e Juazeirense se enfrentam no Castelão.



Foi de Souza, ex-Náutico, a primeira finalização do jogo. Aliás, o América-RN estava repleto de outros jogadores que queriam fazer a chamada “lei do ex” tomar forma nos Aflitos: o goleiro Renan Bragança, o zagueiro Iran, o lateral Rennan Siqueira e o atacante Giva. Tudo isso sob o comando do técnico Moacir Júnior, que também já trabalhou no Timbu.

Duas vezes

Em dois lances seguidos, o Náutico carimbou o travessão. Primeiro, em cobrança de falta de Patrick Allan e desvio de cabeça de Vinícius. Segundos depois, foi a vez de Marcos Ytalo cabecear no poste após escanteio batido também pelo camisa 20.

O América-RN tinha basicamente um plano: cavar faltas na entrada da área para Souza cobrar. Os visitantes produziram pouco e o empate sem gols parecia satisfazer os potiguares.

O Náutico seguiu pressionando até o fim do primeiro tempo e foi premiado. Após cruzamento de Vinícius, a zaga afastou mal e a bola sobrou para Patrick Allan pegar de primeira, acertando o canto esquerdo de Renan para fazer 1x0.



O segundo tempo começou com um susto para o Náutico. Na primeira grande chance do América, Davi Gabriel cabeceou para boa defesa de Muriel. No rebote, Italo marcou, mas estava impedido. A resposta alvirrubra foi em chute de longe de Marco Antônio que obrigou Renan Bragança a se esticar para evitar o segundo gol do Timbu.

Aos 31, Rennan Siqueira por pouco não empatou. Após escanteio, o lateral subiu livre e mandou por cima. Para renovar o fôlego ofensivo, o técnico Marquinhos Santos acionou Kauan Maranhão e Kayon. O América tentou uma pressão nos minutos finais, mas não conseguiu o gol de empate. No fim, os pernambucanos saíram aliviados com o triunfo que recolocou o clube no G4, mas com partida a mais que os concorrentes.

Ficha técnica

Náutico 1

Muriel; Rayan, Carlinhos e Felipe Santana (Igor Pereira); Marcos Ytalo, Marco Antônio (Renato Alves), Wenderson (Kayon), Patrick Allan e Luiz Paulo (Igor Fernandes); Hélio Borges (Kauan Maranhão) e Vinícius. Técnico: Marquinhos Santos

América-RN 0

Renan Bragança; Lucas Mendes, Guilherme Paraíba, Iran e Rennan Siqueira; Matheus Ferreira (Robson Lopes), Souza e Antônio Villa (Henrique César); Davi Gabriel (Thiaguinho), Italo (Luidy) e Giva (Thailor). Técnico: Moacir Júnior

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Fabio Augusto Santos Sá Junior (SE). Assistentes: Rodrigo Guimarães Pereira e Renner Lisboa dos Santos

Gols: Vinícius (aos 44 do 1ºT)

Cartões amarelos: Rayan, Igor Pereira, Hélio Borges, Vinícius (N); Matheus Ferreira, Rennan Siqueira (A)

Público: 6.393 torcedores

Renda: R$ 132.574,00

