Futebol Após vitória, auxiliar do Náutico celebra resultado e cobra evolução: "Temos muito a melhorar" Com vitória por 2x0 sobre o Confiança, equipe quebra jejum, deixa zona de rebaixamento e vê evolução, mas auxiliar técnico reconhece margem para crescimento

O Náutico finalmente venceu a primeira partida na Série C do Campeonato Brasileiro, batendo o Confiança por 2x0 neste sábado (10), no estádio dos Aflitos, pela quinta rodada da competição.

Em entrevista coletiva, o auxiliar técnico Guilherme dos Anjos celebrou a vitória do time alvirrubro e o alívio da pressão - sobretudo psicológica - que assombrava o elenco. No entanto, o profissional enfatizou que o time ainda tem “muito a melhorar”.

“Foi um jogo muito positivo em termos de resultado, porque o grupo estava precisando. Existe uma questão psicológica, naturalmente, de você ficar quatro, cinco jogos sem ganhar. Então, a gente tentou trabalhar isso durante a semana com eles”, iniciou o profissional.

“O que deixou a gente muito feliz foi o fato de a gente construir gols a partir do trabalho, que foram trabalhos de finalização tática, movimentações no último terço, atacar um pouco mais o espaço para esse adversário ser obrigado a baixar a linha, e a gente conseguiu [...] O ganho na condição física trouxe melhores embates, mas nós não estamos muito satisfeitos ainda. Nós temos muito a melhorar, temos muito a crescer”, completou.

Análise da partida

Guilherme também fez uma análise da partida, principalmente na questão de pressionar constantemente a saída de bola do time sergipano.

“Nós tivemos algumas coisas que ainda precisamos melhorar, que é ter uma consistência maior de jogo, na característica que a gente gosta, que é encurralar esse adversário, pressionar constantemente. No primeiro tempo, depois dos 30 minutos, a gente parou de dar blitz no quarto zagueiro deles, que é um canhoto, jogador que sai jogando bem”, disse Guilherme, que também ficou na bronca com a lentidão na troca de passes entre a equipe alvirrubra.

“Um dos principais aspectos que nos incomodou, que trouxe um pouquinho de pressão do adversário, é a lentidão na troca de passe. Então, quando você é muito lento para trocar de corredor, o adversário começa a encaixotar com uma certa facilidade e dá início à pressão, tirando o passe de fora e obrigando o zagueiro a voltar para o goleiro”, completou.

Lesão

Com pouco mais de 20 minutos da segunda etapa, Luiz Paulo sentiu uma lesão e deixou o gramado precocemente. Como o técnico alvirrubro já tinha feito as cinco substituições, o Náutico foi obrigado a jogar mais da metade do segundo tempo com um jogador a menos - desvantagem que foi igualada minutos depois, com a expulsão de um jogador do Confiança.

Sobre as tomadas de decisões nas substituições, o auxiliar explicou o ocorrido e lamentou a lesão do jogador alvirrubro.

“Nós temos só três paradas. Infelizmente, na última tomada de decisão, o Arnaldo pediu substituição porque sentiu um pouco de câimbra. Nós tomamos aquela decisão tirando os jogadores que estavam mais sentindo fisicamente. Não esperava nunca uma fatalidade, que foi o caso da lesão do Luiz Paulo, que, ao que tudo indica, infelizmente é uma lesão relativamente grave”, finalizou.

Náutico na Série C

O Náutico volta a campo no próximo sábado (17), às 19h30, para enfrentar o Ypiranga de Erechim, pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com cinco pontos, o Timbu saiu da zona de rebaixamento e agora ocupa a 13ª colocação.

