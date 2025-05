A- A+

Náutico Auxiliar do Náutico vê evolução no trabalho após "pressão interna absurda" De acordo com Guilherme dos Anjos, trabalho tem gerado resultados positivos dentro do elenco

Desde que chegou ao Náutico, no mês passado, Hélio dos Anjos comandou a equipe em sete partidas e tem conseguido dar sua cara ao time. Diante do São Paulo, na última terça-feira (20), apesar da eliminação nos Aflitos, o elenco deixou o gramado aplaudido pelos mais de 16 mil alvirrubros que compareceram ao confronto e que se mostraram otimistas pela ascensão do clube na Série C.

Segundo o auxiliar técnico do clube, Guilherme dos Anjos, com quase 40 dias de trabalho, a performance apresentada pelo grupo já era a esperada pela comissão técnica, tomando como base a passagem de Hélio e companhia por outros times anteriormente.

"Temos um pouco de conhecimento do tempo que leva para desenvolver esse processo, até didático, inclusive. Geralmente demora 40 dias. O único clube que demoramos três meses para entrar no eixo, podemos dizer assim, foi a Ponte Preta. Normalmente, são 40 dias, e se formos olhar, estamos praticamente com 40 dias de trabalho", pontuou Guilherme dos Anjos.

"O mérito é todo dos atletas, porque sofreram uma pressão muito grande nossa. A pressão interna foi absurda, mas está gerando algo muito positivo, de lidar com algumas circunstâncias como lidaram hoje (contra o São Paulo) de uma dificuldade grande, mas com personalidade absurda", seguiu.

De acordo com o filho do treinador, apesar de alguns tropeços desde o retorno de Hélio ao clube, a ideia é seguir apostando na fórmula ofensiva de buscar os resultados. Tal postura foi vista diante do próprio São Paulo, na terça-feira.

"A gente vem com um padrão de trabalho, característica de dia a dia, inclusive de jogo também, que a gente vem estruturando equipes com uma forma de jogar bem parecida, querendo ficar o mais tempo possível no campo do adversário. É um dos principais padrões, com pressão pós-perda, sem deixar ele (adversário) respirar, fazer ele baixar a linha com a quantidade de vezes que você agride", explicou Guilherme.

Desde que Hélio e sua comissão assumiram o Náutico, o Timbu soma três derrotas, duas vitórias e dois empates. Neste sábado (24), o Alvirrubro volta as atenções para a disputa da Série C. Às 17h, recebe a líder Ponte Preta, nos Aflitos, pela sétima rodada. Os pernambucanos ocupam o 10º lugar, com oito pontos.

