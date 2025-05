Após formação repetida três vezes seguidas, Náutico terá que lidar com baixas contra o ABC

A- A+

Passada a derrota para a Ponte Preta, nos Aflitos, o Náutico já volta as atenções para o próximo compromisso pela Série C. No próximo sábado, o Timbu visita o ABC, pela 8ª rodada, às 17h, no Frasqueirão, e para a partida do técnico Hélio dos Anjos terá que lidar com uma série de desfalques. Nos últimos três compromissos, o treinador repetiu a formação da equipe.

Logo após o confronto com a Ponte, o treinador já mostrava a preocupação com a possibilidade de não poder contar com o zagueiro Rayan, o lateral-direito Arnaldo e o atacante Bruno Mezenga.

Os dois primeiros, inclusive, chegaram a ser motivo de preocupação para a comissão técnica na semana passada, mas treinaram normalmente antes do jogo com os paulistas. Mezenga, por sua vez, deixou a partida contra a Ponte Preta no segundo tempo, com dores na posterior da coxa e deve passar por exames no início desta semana.

"Lamento toda essa situação de perder jogador. Não escondo que trabalho no limite, jogo lá em cima. Meu time cresceu muito nesse sentido. Agora, eu não tiro essa responsabilidade, prefiro um time treinado com risco de contusão do que um time destreinado", iniciou Hélio dos Anjos.

"Nós vamos recuperar alguns jogadores e eu acredito que o Rayan vai ser difícil, acredito que o Arnaldo vai ser difícil, que o Mezenga vai ser difícil, mas não vou fraco, não. A gente vai com o time forte. Nós fazemos de tudo para não machucar jogador, mas eu não faço nada para não treinar jogador", seguiu.

Além do trio lesionado, Hélio também não poderá contar com o goleiro Muriel diante do ABC. O goleiro foi expulso e terá que cumprir suspensão na próxima partida.

Com a derrota para a Ponte Preta, o Náutico perdeu a oportunidade de entrar no G8 da Série C. O Timbu é o 12º lugar, com oito pontos.

