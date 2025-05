A- A+

Futebol Náutico: Marcos Ytalo celebra oportunidade e mira recuperação contra o ABC Com o desfalque de Arnaldo, o lateral deve ser o titular na próxima partida do Timbu, neste sábado (31), pela Série C

Após a derrota por 1x0 para a Ponte Preta dentro de casa, o Náutico virou a chave e tem foco total na próxima partida, contra o ABC, neste sábado (31), às 17h, no Frasqueirão.

Com uma lista repleta de desfalques, o técnico Hélio dos Anjos deverá propor algumas mudanças nos 11 iniciais.

Uma delas é a entrada do lateral-direito Marcos Ytalo no lugar de Arnaldo, que sofreu uma contusão de grau dois na coxa esquerda e ficará fora por pelo menos duas semanas.

Durante entrevista coletiva nesta quinta-feira (29), Marcos lamentou a lesão dos companheiros de equipe, mas reforçou que irá agarrar a oportunidade para ajudar o elenco dentro de campo.

"Venho trabalhando bastante, passei jogos ausente. Infelizmente, meu companheiro de trabalho Arnaldo teve uma lesão. Não só ele, como o Bruno Mezenga e o Rayan. Ficamos tristes por isso, mas nós que somos suplentes temos que estar sempre preparados, treinando forte, porque a oportunidade muitas vezes aparece de repente. Espero agarrar e, acima de tudo, ajudar o Náutico com a vitória em cima do ABC.", iniciou o jogador.

Jogando pelo América-RN nas temporadas de 2023 e 2024, o defensor já enfrentou o Elefante em clássicos e projetou um duelo difícil contra a equipe de Natal fora de casa. Porém, o lateral acredita no retrospecto positivo para conquistar os três pontos.

"Nós sabemos da dificuldade que é jogar no Frasqueirão. Participei de uma temporada, ano passado, lá em Natal. É difícil jogar lá contra o ABC. Mas, pesquisando, vi que nosso retrospecto jogando lá é positivo. Ano passado teve vitória, e este ano vamos em busca de mais uma. Estamos fazendo grandes jogos fora de casa, e esse não pode ser diferente", pontuou o jogador, que também falou sobre suas expectativas para o confronto.

"Minha expectativa é muito positiva, fazer um grande jogo lá e buscar os três pontos. Sabemos da dificuldade e da grandeza do adversário, mas, assim como enfrentamos neste ano várias equipes grandes, esta não vai ser diferente", complementou.

Na 13ª colocação, com oito pontos, o Náutico está a dois pontos do Ypiranga, que fecha o G-8 com 10. No entanto, mesmo se vencer o ABC fora de casa, o Timbu terá que torcer para o tropeço dos cinco clubes que estão à sua frente - uma missão “quase impossível” para entrar na zona de classificação para a próxima fase da Terceirona.

"É um campeonato que já está quase na metade. Foram bastantes jogos e, infelizmente, ainda não entramos no G-8. Creio que, quando entrarmos, não sairemos mais. Vamos buscar o G-4. O Náutico é grande, a cobrança está sendo grande em busca do acesso, e o grupo sabe da responsabilidade que tem nesse grande desafio de 2025, que é colocar o Náutico na Série B", finalizou.

Veja também