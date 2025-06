A- A+

Futebol Náutico: Igor Pereira celebra retorno ao time titular e mira acesso do Timbu à Série B Volante atuou os 90 minutos pela primeira vez na temporada contra o Bahia e agradeceu apoio do técnico Hélio dos Anjos: "Tudo mudou"

Após a eliminação na Copa do Nordeste, o Náutico volta suas atenções para a Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe alvirrubra ocupa a 12ª colocação, com nove pontos, e mira o G-8 da competição.

Para a sequência da temporada, o time contará com o reforço do volante Igor Pereira, que foi titular na última partida, diante do Bahia, e comemorou o espaço que vem conquistando no elenco alvirrubro.

“Estou muito feliz de poder voltar. Tive uma lesão que me deixou de fora por um mês. Só que, graças a Deus, eu vim conquistando meu espaço novamente, fazendo bons jogos, entrando bem, e fui feliz em ter a oportunidade de entrar como titular no jogo contra o Bahia”, afirmou o jogador, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (11).

O confronto com o Bahia marcou a primeira vez que Igor atuou durante os 90 minutos em 2025, feito simbólico após enfrentar problemas físicos nos últimos meses. O jogador garantiu estar pronto para a sequência da Série C.

“Consegui suportar bem ali os 90 minutos. Minha parte física está muito bem também. Desde o começo do ano eu estou me sentindo bem, preparado fisicamente e também mentalmente para fazer um grande ano aqui no Náutico”, disse.

Apoio do Hélio

Igor também destacou o papel fundamental do técnico Hélio dos Anjos em sua retomada dentro do elenco alvirrubro, destacando a confiança e as oportunidades dadas pelo treinador.

“Com a chegada do Hélio tudo mudou, graças a Deus e ao meu esforço também. Ele foi me dando as oportunidades, fui indo bem nos jogos, e isso é muito importante, porque, cada vez mais que você joga, você ganha mais confiança”, completou.

Com a briga pelo G-8 cada vez mais acirrada, o volante reforçou o comprometimento do grupo em conquistar o acesso à Série B e destacou o apoio da torcida como fator determinante para a caminhada alvirrubra.

“Sabemos que o nosso principal objetivo é voltar o Náutico para a Série B, alcançar os caminhos mais altos que o time merece estar. Só que a gente sabe que é um caminho difícil. Só que, com a grandeza do clube, tenho certeza de que vamos conseguir esses objetivos, porque, durante todos os jogos, a torcida está nos apoiando, lotando o estádio, e, quando a energia bater, vamos conquistar esse acesso”, concluiu.

Próximo jogo

O Náutico volta a campo nesta segunda-feira (16), às 19h30, quando enfrenta o Maringá, nos Aflitos, pela nona rodada da Série C.

