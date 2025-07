A- A+

Futebol Arnaldo celebra retorno do G8, mas prega que Náutico ainda precisa evoluir na Série C Timbu é o sexto colocado da competição, com 15 pontos, e pega o Floresta, sábado, nos Aflitos

Feliz, mas não satisfeito. Após o Náutico vencer o Tombense por 2x0, em Minas Gerais, pela Série C do Campeonato Brasileiro, o clube entrou no G8 da competição que vale vaga ao quadrangular final do acesso. Feito importante, mas que não tira dos alvirrubros o objetivo de seguir evoluindo no torneio.

“Entramos no G8, mas não estamos satisfeitos. Temos de evoluir mais porque falta muito pela frente. Hélio já pregou isso depois do jogo. Agora é trabalhar mais ainda”, citou o lateral-direito Arnaldo.

O jogador também celebrou o retorno aos gramados após se recuperar de lesão e marcar um dos gols da vitória do Náutico. O outro foi feito por Marco Antônio.

“Fico feliz pela vitória e por voltar. Não é algo normal na minha carreira ficar fora. Acho que foi minha segunda lesão em 15 anos. Trabalhei bastante para voltar. Agradeço bastante aos fisioterapeutas e a parte física que me deixou apto. Fui contemplado com um gol, mas o mais importante foi a vitória. Já comemoramos o que tinha de comemorar e agora é pensar no próximo jogo”, frisou.

O Náutico volta a campo no sábado (4), contra o Floresta, nos Aflitos. O Timbu é o atual sexto colocado, com 15 pontos.

