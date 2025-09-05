A- A+

Náutico Lateral do Náutico destaca solidez defensiva como trunfo por acesso: "Nosso pilar" Melhor zaga da competição, Alvirrubro sofreu apenas sete gols na primeira fase da Série C

Após se classificar em terceiro lugar para a fase final da Série C, o Náutico dá início à sua trajetória no quadrangular neste final de semana. O Alvirrubro entra em campo neste domingo (7), às 19h, contra o Brusque, no estádio Augusto Bauer.

O time dirigido por Hélio dos Anjos chega a esta etapa da competição com a moral elevada e com números satisfatórios. Com apenas sete gols sofridos, tem a melhor zaga da competição. Além disso, o Náutico ainda defende uma invencibilidade de 12 jogos na Série C, com destaque para uma sequência de oito partidas consecutivas sem sofrer gols.

Titular da lateral esquerda, Igor Fernandes ressaltou que a solidez defensiva será determinante na busca pelo acesso.

“A defesa tem sido o nosso pilar. Essa marca é fruto do trabalho coletivo, com todo mundo ajudando, desde o ataque. Quando a equipe se defende bem, os atacantes ganham mais confiança para decidir lá na frente. Se mantivermos essa consistência no quadrangular, temos grandes chances de conquistar o acesso”.

Além da consistência defensiva, o Náutico também se destaca fora de casa. Nos nove jogos como visitante, o Timbu conquistou quatro vitórias, três empates e apenas duas derrotas, registrando 55,5% de aproveitamento, o segundo melhor da Série C, atrás apenas da Ponte Preta. Para Igor, os resultados longe dos Aflitos refletem a confiança do elenco.

“Temos mostrado maturidade para jogar longe de casa. Não é fácil atuar fora, mas esse grupo aprendeu a se superar em ambientes difíceis. Cada partida será uma decisão e saber competir em campo adversário pode ser um diferencial para conquistarmos o nosso principal objetivo", salientou o jogador.

Nesta segunda fase da Série C, os times ficam divididos em dois grupos de quatro. Ao todo, os clubes se enfrentam em jogos de ida e volta, totalizando seis partidas. No quadrangular, além do Brusque, o Náutico divide o Grupo B com Ponte Preta e Guarani. Caxias, São Bernardo, Londrina e Floresta compõem o Grupo A.

Os dois melhores de cada grupo garantem o acesso à Segunda Divisão, e os líderes farão a final também em jogos de ida e volta, para decidir o campeão.

