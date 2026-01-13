A- A+

Futebol Com ressalvas, Conselho do Náutico aprova contas de 2024 Déficit financeiro do Timbu preocupou parte dos conselheiros durante reunião na última segunda (12)

Na noite da última segunda (12), o Conselho Deliberativo do Náutico aprovou, com ressalvas, as contas referentes a 2024. No encontro, a Comissão de Finanças alertou para o cuidado do clube com o déficit financeiro de R$ 1,486 milhão entre receitas e despesas.



No balanço de 2024, o passivo do Náutico superou os R$ 250 milhões. O balanço de 2025 deve ser divulgado em abril deste ano.

Em 2026, o Náutico terá as disputas do Campeonato Pernambucano e da Série B do Campeonato Brasileiro, ficando fora da Copa do Brasil e Copa do Nordeste ausências que diminuirão os ganhos financeiros do clube.

