Futebol

Com ressalvas, Conselho do Náutico aprova contas de 2024

Déficit financeiro do Timbu preocupou parte dos conselheiros durante reunião na última segunda (12)

Sede do Náutico, nos AflitosSede do Náutico, nos Aflitos - Foto: Léo Lemos/Arquivo Náutico

Na noite da última segunda (12), o Conselho Deliberativo do Náutico aprovou, com ressalvas, as contas referentes a 2024. No encontro, a Comissão de Finanças alertou para o cuidado do clube com o déficit financeiro de R$ 1,486 milhão entre receitas e despesas. 
 

No balanço de 2024, o passivo do Náutico superou os R$ 250 milhões. O balanço de 2025 deve ser divulgado em abril deste ano.

Em 2026, o Náutico terá as disputas do Campeonato Pernambucano e da Série B do Campeonato Brasileiro, ficando fora da Copa do Brasil e Copa do Nordeste ausências que diminuirão os ganhos financeiros do clube.

