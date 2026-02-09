A- A+

futebol Nos últimos três títulos estaduais, em dois o Náutico foi líder da primeira fase; veja retrospecto Timbu terminou no topo em 2026 e pode repetir feitos de 2018 e 2021 para ficar com o troféu do Campeonato Pernambucano

Encerrar a primeira fase na liderança do Campeonato Pernambucano é sinônimo de garantia de título? Nem sempre. Mas, no recorte recente envolvendo o Náutico, um bom desempenho na etapa inicial pode ajudar na construção do título. Nas últimas três conquistas estaduais do Timbu, em duas o clube ficou no topo.

Histórico

Em 2018, o Náutico terminou a primeira fase na liderança. Em 10 jogos, o Timbu venceu cinco, empatou quatro e perdeu apenas uma. Na primeira fase, os alvirrubros ganharam o Clássico dos Clássicos perante o Sport, por 3x0, na Arena de Pernambuco, e empataram em 0x0 no Clássico das Emoções contra o Santa Cruz, no Arruda.

No mata-mata, o Náutico eliminou o Afogados por 1x0, nas quartas de final. Na semifinal, tirou o Salgueiro, por 3x2 - ambos jogos como mandante. Na decisão, o Timbu empatou em 0x0 com o Central, em Caruaru, e derrotou os alvinegros na volta, na Arena de Pernambuco, por 2x1.

Três anos depois, o Náutico repetiu a dose. Foi líder na primeira fase, com sete vitórias, um empate e uma derrota. Nos clássicos, perdeu por 3x0 para o Sport, na Ilha do Retiro, e ganhou por 2x1 para o Santa Cruz, nos Aflitos.

Na semifinal, novo triunfo por 2x1 diante do Santa, na Arena de Pernambuco. Nas finais, empate em 1x1 com o Sport, também no estádio de São Lourenço da Mata, e na volta, nos Aflitos. Nos pênaltis, o Náutico ganhou por 5x3.

Na conquista de 2021, aliás, o Náutico também era comandado pelo técnico Hélio dos Anjos. Outro remanescente do período é o atacante Vinícius.

A exceção do Náutico no contexto foi em 2022. O Retrô foi quem terminou na liderança do Pernambucano e foi justamente o adversário do Timbu na decisão. Após derrota por 1x0 nos Aflitos e vitória pelo mesmo placar, na Arena, o título alvirrubro veio nas penalidades.

Em 2011 e 2016, o Náutico foi líder na primeira fase, mas viu o Santa Cruz terminar com a taça. No recorte do século, apenas o Sport foi campeão estadual sendo o primeiro colocado na etapa inicial. O feito ocorreu nos anos de 2014, 2019, 2023 e 2024.

