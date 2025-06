A- A+

Futebol Náutico vence Maringá e se aproxima do G8 da Série C Timbu voltou a ganhar na competição em dia de homenagens a Kuki e visita do goleiro Alisson, da Seleção Brasileira

Com presenças ilustres nos Aflitos, o Náutico venceu o Maringá por 2x1, nesta segunda-feira (16), pela Série C do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os pernambucanos pularam para a nona posição, com 12 pontos, na “portaria” do G8 que vale vaga para o quadrangular do acesso.





Visitas ilustres

O goleiro da Seleção Brasileira, Alisson, esteve nos Aflitos para acompanhar o jogo. O atleta do Liverpool é irmão de Muriel, goleiro e capitão do Timbu. Além do jogador, quem marcou presença no estádio foi o ex-atacante Kuki, que se recuperou recentemente de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Os jogadores alvirrubros, aliás, usaram uma camisa especial em homenagem a Kuki. O uniforme traz a assinatura do baixinho nas costas e o selo “Tamo junto, Kuki”. O padrão utilizado será leiloado e toda a renda será destinada ao tratamento do ex-camisa 11.

Com a bola rolando, o Náutico tratou de agradar o ídolo e o irmão famoso de Muriel. De cara, porém, quem brilhou foi o goleiro do Maringá. Após ótimo passe de Bruno Mezenga de peito, Marco Antônio bateu colocado e Tony fez grande defesa.

A pressão do Náutico continuou e, aos 11, surtiu efeito. Igor Pereira, substituto de Auremir, que cumpre suspensão, arrancou pela esquerda e chutou cruzado para fazer 1x0.

O ímpeto alvirrubro não diminuiu e o prêmio veio minutos depois. Kelvin fez boa jogada pela esquerda e tocou para Patrick Allan, de primeira, acertar o canto esquerdo de Tony, ampliando o placar.

Antes do fim do primeiro tempo, Muriel ainda fez duas grandes defesas que deram orgulho ao irmão, garantindo o 2x0 para o intervalo.

Segundo tempo

O Náutico diminuiu o ritmo na segunda etapa. O Maringá foi ganhando volume de jogo e, aos 14 minutos, reduziu o prejuízo. Júlio, ex-Timbu, foi derrubado dentro da área. Pênalti que Negueba cobrou bem, deslocou Muriel e deu sobrevida aos paranaenses na partida.

O empate só não veio logo em seguida porque Muriel, por duas vezes, defendeu cabeçadas que tinha endereço certo. Sentindo a queda de ritmo, o técnico Hélio dos Anjos fez duas modificações, colocando Kayon, Wenderson e Hélio Borges nas vagas de Bruno Mezenga, Kelvin e Patrick Allan, respectivamente.



O Maringá chegou a balançar as redes novamente com Negueba, mas o atacante estava impedido. No fim, o Náutico suportou a pressão e garantiu os três pontos em casa.

Ficha técnica

Náutico 2

Muriel; Marcos Ytalo, Carlinhos, Mateus Silva (Rayan) e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan (Hélio Borges); Kelvin (Wenderson), Vinícius e Bruno Mezenga (Kayon). Técnico: Hélio dos Anjos.

Maringá 1

Tony; Cristovam, Vilar e Ronald Carvalho e Rhuan; Buga (Bruno), Vitinho(Jhow Alecxander) e Pingo (Vinícius Amaral); Matheus Moraes, Júlio e Negueba. Técnico:Jorge Castilho

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Cardoso de Souza e Hugo Filemon Soares Pinto (ambos do RJ)

Gols: Igor Pereira (aos 11 do 1ºT), Patrick Allan (aos 28 do 1ºT), Negueba (aos 16 do 2ºT)

Cartões amarelos: Igor Pereira (N); Vilar, Ronald Carvalho, Buga (M)

Público: 3.787

Renda: R$ 114.580,00

