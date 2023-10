Nazaré da Mata recebe primeira trilha de ciclismo nos engenhos de cana-de-açúcar neste domingo (29)

A- A+

Neste domingo (29), cerca de 1,4 mil ciclistas se reúnem na 1ª Trilha Rota dos Engenhos de Cana-de-Açúcar, em Nazaré da Mata, Zona da Mata Norte de Pernambuco.



Os participantes, de Pernambuco e dos estados vizinhos da Paraíba e de Alagoas, devem percorrer um percurso de 35km. O evento é gratuito e tem largada às 6h, do Parque dos Lanceiros, às margens da BR - 408.

Para participar da ação, é preciso levar apenas 1kg de alimento. Todos os donativos são destinados para o Lar Espírita André Luiz e para a Casa de Caridade Imaculada Conceição, instituições de acolhimento social e de atendimento de longa permanência para idosos situadas em Nazaré da Mata.

“A proposta deste evento é revisitar nossas memórias, cultura e ancestralidade”, disse o ciclista e organizador do evento, Luiz Jackson.

O percurso passa pelos seguintes pontos: Engenho Jaguari Mirim, Engenho Lagoa Seca de Baixo, Engenho Cipoal, Engenho Camaleão, Engenho Salgado, Engenho Veludo, Engenho Junco, e, por fim, Engenho Cumbe - onde está situado a sede do maracatu rural mais antigo em atividade do Brasil, o Cambinda Brasileira.



O trilha é dividida entre asfalto e estrada de chão, com previsão do término da prova às 12h. Em determinados pontos, há parada para descanso e hidratação.

Os participantes também poderão desfrutar de um café da manhã regional. Ao final da trilha, há sorteio de brindes, entrega de medalhas para os inscritos, e shows de artistas locais e regionais, para celebrar a participação do público.

