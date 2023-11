A- A+

NBA NBA: adversário se surpreende com tamanho das mãos de Victor Wembanyama Jalen Pickett, do Nuggets, ficou chocado com tamanho da mão de estrela de 2,24m de altura

O francês Victor Wembanyama surpreendeu seu adversário durante a partida entre Denver Nuggets e San Antonio Spurs, pela NBA, no último domingo. Mas não foi por uma jogada de efeito ou seus 2,24 metros de altura "apesar de estar no hall dos jogadores mais altos da história da liga" e sim pelo tamanho de suas mãos.

Jalen Pickett, ala do Denver Nuggets, ficou surpreso com o tamanho das mãos de Wembanyama após um aperto de mão antes do jogo na Ball Arena. Após o cumprimento, o jogador de 24 anos ficou chocado e falou o tempo todo com seus companheiros, inclusive no meio da partida, que as mãos do francês foram além de seu próprio pulso.

Na partida, apesar de o Nuggets não contar com Aaron Gordon e, principalmente, Jamal Murray, o time de Nikola Jokic voltou a vencer, enquanto Wembanyama até que tentou, mas não evitou nova derrota do San Antonio. Agora, o Denver possui 11 vitórias em 17 jogos, em contrapartida o Spurs acumula três triunfos e 14 derrotas.

Após um mês na liga americana de basquete, Wembanyama apresenta estatísticas lisonjeiras, com média de 18,8 pontos, 9,5 rebotes, 2,5 assistências e principalmente 2,6 bloqueios, classificando-se em 3º lugar em toda a NBA nesta última categoria.

De acordo com a análise semanal da NBA, Wembanyama foi ultrapassado na corrida pelo título de estreante do ano pela nova estrela do Oklahoma City, Chet Holmgren, de 21 anos. Ele é ex-rival do gigante francês em competições internacionais. Os dois têm perfil semelhante: são jovens, raros, imensos (Holmgren tem 2,16 m) e ágeis.

