Basquete NBA anuncia titulares de Leste e Oeste para All-Star com ausência de LeBron após 21 temporadas Astro de 41 anos do Los Angeles Lakers ainda pode estar presente no evento

A NBA anunciou nesta segunda-feira (19) os 10 titulares escolhidos por técnicos (votos valem 25%), jogadores (25%) e pelo público (50%) para a 75ª edição do All-Star (Jogo das Estrelas) de 2026, agendado entre os dias 13 e 15 de fevereiro no Intuit Dome, ginásio do Los Angeles Clippers. E a grande surpresa foi a ausência do astro LeBron James, presente entre as escolhas nas últimas 21 temporadas.

Isso não significa que o jogador dos Lakers não estará na competição festiva, já que a NBA ainda anunciará os 14 reservas (sete de cada conferência), dia 1º de fevereiro e, certamente, o veterano aparecerá na lista (atualmente figura em oitavo), assim como Donovan Mitchel, astro do Cleveland Cavaliers e jogando muito na atual temporada (foi o sexto no Leste0.

Há ainda, outra possibilidade de LeBron James reaparecer entre os titulares. Mais votado da Conferência Oeste, o sérvio Nikola Jokic, do Denver Nuggets, está afastado das quadras por causa de uma lesão no joelho e sua aparição não está garantida.

Na lista divulgada pela NBA nesta segunda, o atual campeão Shai Gildeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, aparece entre os cinco nomes da Conferência Oeste, ao lado de Stephen Curry, do Golden State Warriors, escolhido pelo 12º ano consecutivo, além de Kuka Doncic, companheiro de LeBron James nos Lakers, e dos pivôs Nikola Jokic (Denver Nuggets) e Victor Wembanyama (San Antonio Spurs).

Novidade no sempre concorrido time do Oeste, o francês Wembanyama empatou com Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves, na escolha de jogadores e treinadores. Mas a votação popular acabou definindo pelo jogador dos Spurs.

Na Conferência Leste estão Giannis Antetokounmpo, que quase deixou o Milwaukee Bucks, Jalen Brunson, atuando muito bem pelo New York Knicks, Cade Cunningham, líder do Detroit Pistons, Tyrese Maxey, do Philadelphia 76ers, e Jaylen Brown, do multicampeão Boston Celtics.

Nesta temporada a disputa do jogo festivo do All Star será diferente, com confronto entre Estados Unidos contra um time Mundo e, a depender da escolha dos atletas que não são norte-americanos, a NBA abrirá escolhas extras para fechar a escalação.

