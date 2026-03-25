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Basquete NBA aprova criação de novas franquias em Seattle e Las Vegas Liga norte-americana de basquete passará a ter 32 times

O conselho de governadores da NBA aprovou a votação para a criação de novas franquias em Seattle e Las Vegas, segundo informações da ESPN. Os futuros times da liga norte-americana de basquete podem custar de 7 a 10 bilhões de dólares.

A votação precisou de, no mínimo, a aprovação de 23 dos 30 governadores. Agora, a NBA irá analisar as propostas de Seattle e Las Vegas para decidir se irá concretizar a compra das novas franquias ainda neste ano.

A conclusão deve acontecer e passa a ser questão de tempo. A expectativa é que os times iniciem suas atividades na temporada 2028-29.

Com isso, a liga norte-americana de basquete irá aumentar para 32 equipes na disputa. Para ajustar a competição com a mudança, Minnesota Timberwolves ou Memphis Grizzlies podem passar para a Conferência Leste. Assim, Seattle e Las Vegas entrariam na Conferência Oeste e cada uma ficaria com 16 times — atualmente são 15 em cada lado.

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