A- A+

BASQUETE NBA: astro dos Celtics, Jaylen Brown corta a mão regando plantas e vira dúvida para os playoffs Ala levou cinco pontos no local após tentar recolher vaso quebrado

A uma semana do início dos playoffs da NBA, o Boston Celtics ganhou uma grande dor de cabeça. Um de seus principais jogadores na temporada, o ala Jaylen Brown sofreu uma ferida séria na mão direita e virou dúvida para o início da pós-temporada.

Brown cortou sua mão dominante enquanto regava as plantas em casa. Segundo o jogador, ele tentou recolher um vaso quebrado que havia derrubado. Pelo ferimento, levou cinco pontos.

O jogador conversou brevemente com jornalistas na vitória por 121 a 102 sobre o Toronto Raptors, nesta sexta-feira, e disse que espera não ter problema no mata-mata da liga. Ele deve ficar com a mão enfaixada por pelo menos dois dias, segundo a emissora ESPN.



Técnico dos Celtics, Joe Mazulla não mostrou preocupação com a situação do astro, que tem médias de 26,6 pontos, 3,5 assistências e 6,1 rebotes por jogo nesta temporada. Classificados aos playoffs com semanas de antecedência, os Celtics ocupam a segunda colocação da Conferência Leste e enfrentam o Atlanta Hawks, neste domingo, para fechar o calendário da temporada regular.

Veja também

TENISTA ALEMÃO Ex-tenista Boris Becker descreve tempo na prisão como "brutal"