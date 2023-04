NBA Basketball School será inaugurado na FPS Sports

A- A+

Os amantes do basquete do Estado já podem comemorar. A capital pernambucana será sede da NBA Basketball School, a escola ficará localizada no Clube FPS Sports, na Av. Mascarenha de Moraes, n° 4989, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife. O evento de inauguração acontece nesta terça-feira (04), às 19h, no mesmo local. O projeto que foi lançado no Brasil em setembro de 2018, chegará a Pernambuco, pela primeira vez, aberto ao público, para oferecer a modalidade para crianças, jovens e adultos, além de ajudar jogadores, treinadores, e organizações a entenderem melhor o processo de melhoria e desenvolvimento do esporte.

O evento de inauguração contará com grandes nomes do esporte como a medalhista olímpica e campeã mundial Alessandra Oliveira, o treinador americano com experiência internacional Terriel Thomas e o influenciador digital Jeff Salve Guys, natural de Aliança, interior de Pernambuco, que teve sua história contada para todo o Brasil, após construir uma quadra de basquete improvisada no meio de um canavial no interior do Estado.

O objetivo da NBA Basketball School, na FPS Sports, é promover o desenvolvimento da modalidade entre meninos e meninas de seis anos de idade até a categoria adulta. A escola irá receber alunos dos seis anos de idade até a categoria adulta.

