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BASQUETE NBA: Bucks acertam troca e Giannis Antetokounmpo está a caminho do Miami Heat O rosto da franquia de Wisconsin será trocado por pacote de atletas da equipe da Flórida

Um dos principais astros da NBA, Giannis Antetokounmpo deixará o Milwaukee Bucks rumo ao Miami Heat. Segundo o jornalista e insider da liga Shams Charania, da ESPN, as franquias acertaram uma troca envolvendo atletas e escolhas de Draft e puseram, enfim, um ponto final na novela envolvendo o futuro do grego, que desejava deixar o Bucks desde a última temporada.

A troca envia Antetokounmpo e Bobby Portis ao Heat, que cede Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr, três escolhas de primeira rodada do Draft, uma pick swap (direito de trocar ordem de escolhas no Draft) e uma escolha de segunda rodada. O anúncio oficial pode ser feito a qualquer momento pelas equipes.







Ainda de acordo com o jornalista, os Bucks já haviam definido que Giannis seria trocado antes do Draft da NBA, que começa na noite desta terça-feira, com a primeira rodada.

Apesar de vasto interesse na liga por Giannis, apenas Miami Heat e Boston Celtics chegaram até os últimos dias com reais chances de sacramentar a troca, vencida pelo time de Miami.

No começo de maio, durante a apresentação de Taylor Jenkins como o novo treinador principal dos Bucks, o co-proprietário do clube, Jimmy Haslam, estabeleceu um prazo definitivo para negociar o grego, um dos principais ativos da franquia atualmente. Haslam afirmou que alguma definição — seja ela a troca de Giannis ou sua permanência em Milwaukee — seria tomada por nas semanas que antecederiam o Draft.

Campeão da NBA com os Bucks na temporada 2021, Giannis perdeu a paciência com a falta de perspectiva competitiva da franquia nos últimos anos, a única que ele havia defendido até hoje na liga. Mas não deixou seu rendimento cair. Na última temporada, foi um reflexo de sua consistência técnica. Teve médias de 27,6 pontos, 9,8 rebotes e um aproveitamento superior a 60% nos arremessos de quadra.

O "greek freak" foi a 15ª escolha do Draft de 2013. Ele somou 895 jogos com a camisa dos Bucks.

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