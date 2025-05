Pela primeira vez desde o início da liga, NBA terá sete campeões diferentes em sequência

A- A+

Tradicionais durante boa parte da liga desde a sua criação, na temporada 1946/1947, as grandes dinastias já não conseguem mais se estabelecer na NBA.

Com a definição das finais de Conferência — no Oeste, Oklahoma e Wolves se enfrentam, enquanto no Leste a disputa é entre Knicks e Pacers —, um tabu foi quebrado: pela primeira vez, a liga terá sete campeões diferentes em sete temporadas.

Os últimos seis campeões foram Boston Celtics (2023/24, eliminado pelos Knicks nas semifinais do Leste); Denver Nuggets (2022/23, eliminado pelo Thunder nas semifinais do Oeste); Golden State Warriors (2021/22, eliminado pelos Wolves nas semifinais do Oeste); Milwaukee Bucks (2020/21, eliminado pelos Pacers na primeira rodada do Leste); Los Angeles Lakers (2019/20, eliminado pelos Wolves na primeira rodada do Oeste); e Toronto Raptors (2018/19, não se classificou aos playoffs nesta temporada).

Na última temporada, a liga já havia igualado um recorde de quatro décadas, ao estabelecer seis campeões diferentes de forma consecutiva. O fato já havia acontecido uma vez na história, de 1974 a 1980, quando Golden State Warriors, Boston Celtics, Portland Trail Blazers, Washington Bullets (atual Wizards), Seattle SuperSonics (atual Oklahoma City Thunder) e Los Angeles Lakers sagraram-se campeões em sequência. Mas na temporada de 1980/81, os Celtics venceram novamente e encerraram a continuidade.

A temporada também pode se encerrar com mais uma novidade: três dos quatro finalistas de Conferência nunca foram campeões da NBA. O Knicks é o único que detém o título, conquistado em 1972/73 e cujo tabu já dura 52 anos.

O Oklahoma City Thunder nunca foi campeão, mas os Seattle SuperSonics, o antigo nome da franquia antes de ser comprada e realocada em 2007, levantou o troféu em 1978/79. Os Pacers já venceram torneios nacionais na décado de 1970, mas antes da fusão da NBA com a ABA, enquanto os Wolves nunca sequer avançaram à grande decisão.

A estatística é vista como um ponto positivo, já que estabelece uma paridade entre as equipes e deixa para trás os domínios das dinastias. A última vez que uma franquia teve resultados expressivos em sequência foi entre 2014/15 e 2018/19, quando o Golden State Warriors disputou cinco finais consecutivas e venceu três delas (perdeu em 2015/16 para o Cleveland Cavaliers e em 2018/19 para os Raptors).

Confira os maiores vencedores da NBA

18 títulos: Boston Celtics — 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008, 2024



17 títulos: Los Angeles Lakers — 1949*, 1950*, 1952*, 1953*, 1954*, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2020 (*Minneapolis Lakers)

7 títulos: Golden State Warriors — 1947*, 1956*, 1975, 2015, 2017, 2018, 2022 (*Philadelphia Warriors)

6 títulos: Chicago Bulls — 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998

5 títulos: San Antonio Spurs — 1999, 2003, 2005, 2007, 2014

3 títulos: Miami Heat — 2006, 2012, 2013; Detroit Pistons — 1989, 1990, 2004; Philadelphia 76ers — 1955*, 1967, 1983 (*Syracuse Nationals)

2 títulos: Milwaukee Bucks — 1971, 2021; Houston Rockets — 1994, 1995; New York Knicks — 1970, 1973

1 título: Denver Nuggets — 2023, Toronto Raptors — 2019, Cleveland Cavaliers — 2016, Dallas Mavericks —2011, Oklahoma City Thunder — 1979 (Seattle SuperSonics), Washington Wizards — 1978 (Washington Bullets), Portland Trail Blazers — 1977, Atlanta Hawks — 1958 (St. Louis Hawks), Sacramento Kings — 1951 (Rochester Royals), Baltimore Bullets — 1948

Nenhum título: Brooklyn Nets, Charlotte Hornets, Indiana Pacers, Los Angeles Clippers, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans, Orlando Magic, Phoenix Suns e Utah Jazz

Veja também