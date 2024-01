NBA: Celtics chega a 18 vitórias em casa e tem melhor início de temporada da história

A- A+

A vitória do Boston Celtics sobre o Minnesota Timberwolves, por 127 a 120, na noite desta quarta (10), significou um recorde histórico para a franquia. Com 18 vitórias em 18 jogos em casa, a equipe 17 vezes campeã da NBA emplacou seu melhor início de temporada como mandante em toda a história.

Sem saber o que é perder no TD Garden em 2023/24, os Celtics contaram com grandes atuações dos alas Jayson Tatum e Jaylen Brown, que combinaram para 80 pontos contra os Wolves. Tatum foi o cestinha do jogo, com 45 pontos, enquanto Brown contribuiu anotou 35, além de pegar 11 rebotes.

O jogo de ontem envolveu os melhores times das conferências da liga. Enquanto Minnesota está na primeira colocação do Oeste — mesmo perdendo —, com 26 vitórias e 11 derrotas, Boston lidera o Leste, com 29 jogos e oito derrotas — é o líder geral da temporada.

Foi necessária uma prorrogação para o equilibrado embate ser definido. Nela, Tatum brilhou, marcando 12 dos 16 pontos dos Celtics, e decretando a vitória.

— Significa muito. Já deixei registrado. Nos últimos dois anos, especialmente nos playoffs, não jogamos muito bem em casa. Então, é bom voltar aos trilhos — disse o ala, após a partida.

A equipe de Boston volta à quadra hoje a noite, quando visita o Milwaukee Bucks, para um aguardado confronto entre os dois melhores time do Leste. Já o próximo jogo em casa é no sábado, contra o Houston Rockets, quando terá a chance de ampliar sua marca histórica.

