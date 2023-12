NBA: Cinco agressões de Draymond Green que justificam sua suspensão por tempo indeterminado; vídeo

A- A+

O ala-pivô do Golden State Warriors, Draymond Green, foi suspenso por tempo indeterminado pela NBA após mais um episódio agressivo. Durante uma partida contra o Phoenix Suns, nesta terça-feira, o jogador de 33 anos acertou um soco em Jusuf Nurkic e foi expulso pela arbitragem após análise do lance. A suspensão indefinida da NBA significa que o atleta terá de provar que merece voltar a jogar com base em sua conduta atual e passada. Provavelmente ele precisará passar por algum tipo de aconselhamento, entre outros requisitos que devem ser atendidos.

No entanto, este não foi um incidente isolado na carreira de Green, que acumula episódios antidesportivos contra adversários e inclusive um colega de time. Relembre alguns desses casos:

Há mais de sete anos, em maio de 2016, Green foi multado por chutar a virilha de Steven Adams, jogador do Sacramento Kings, durante uma partida das finais da Conferência Oeste. O atleta do Golden State Warriors teve que pagar US$ 25 mil à liga pelo incidente.

No ano passado, o atleta deu um soco em seu parceiro de equipe, Jordan Poole, durante um treino. Após uma provocação de Poole, Green atingiu o rosto do companheiro de time, levando-o ao chão. Três meses depois do ocorrido, em janeiro deste ano, o jogador relembrou o episódio em entrevista ao jornal The New York Times, e disse que passou por um trabalho pessoal para entender melhor os motivos que o levaram a agredir o colega:

— Acho que aprendi muito sobre mim, meu temperamento, sobre como lidar com as coisas. Também aprendi que é uma coisa diária, aquele trabalho que você está fazendo para melhorar a si mesmo. Ainda não tenho certeza se posso dizer que posso processar 100% o "porquê", mas o que tenho certeza é que isso me levou a trabalhar para melhorar a mim mesmo. Por muito tempo, parei de fazer esse trabalho — contou à época.

Três meses após a entrevista, em abril de 2023, o jogador foi suspenso por causa de um pisão em Domantas Sabonis, atleta do Sacramento Kings. O lance aconteceu a sete minutos do fim da partida, quando Green reagiu após se enroscar com Sabonis. Em entrevista após o jogo, o jogador dos Warriors chegou a alegar que teve a perna agarrada nos dois jogos entre as equipes, e que "teria que aterrissar o pé em algum lugar".

Sabonis foi submetido a radiografias nas costelas e pulmões, que constataram uma lesão no esterno, osso do tórax. Ao determinar a suspensão de Green por uma partida, a NBA argumentou que a medida se deu também pelo histórico de condutas antidesportivas recorrentes do pivô.

Um mês antes do soco em Nurkic, a imagem de Green repercutiu nas redes sociais por causa de uma gravata que o jogador aplicou em quadra contra Rudy Gobert, atleta do Minnesota Timberwolves, durante uma confusão generalizada entre jogadores das duas equipes. A agressão fez com que o atleta fosse punido com cinco jogos afastado do Golden State Warriors, período também determinado por influência dos episódios que Green acumula.

Veja também

Futebol Em negociação com Ceará, Juventude acerta a contratação de Jean Carlos, ex-Náutico