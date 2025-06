A- A+

BASQUETE NBA: Craque dos Pacers, Haliburton atua com problema físico e passa 21 minutos sem pontuar Armador teve sua pior atuação na série decisiva e terminou com apenas 4 pontos, todos em lances livres

Referência técnica do Indiana Pacers em toda a campanha da equipe nos playoffs da NBA, o armador Tyrese Haliburton viveu noite desastrosa no jogo 5 das finais, nesta quinta-feira. O camisa 0 passou pouco mais de 21 minutos zerado em pontuação e terminou com apenas 4 na derrota de sua equipe por 120 a 109 para o Oklahoma City Thunder, que assumiu a liderança da série decisiva: 3 a 2.

A má atuação foi agravada por um problema físico. Nos dois primeiros quartos, o jogador apareceu no banco em várias oportunidades com uma aparente bolsa de gelo na panturrilha direita. No primeiro quarto, chegou a sair do banco para o vestiário. De qualquer forma, ele seguiu sendo utilizado pelo técnico Rick Carlisle.

Com esse cenário somada à grande exibição defensiva do Thunder, Hali passou dois quartos inteiros e mais sem pontuar uma vez sequer. Os primeiros pontos só vieram em lances livres, com 7m07s restantes no terceiro quarto. Na metade do último quarto, voltou a pontuar duas vezes nos lances livres.





Haliburton terminou a partida com 4 pontos, 6 assistências e 7 rebotes. Sua pior atuação nestas finais de NBA.

Por enquanto, o armador não é colocado como dúvida para o jogo 6 das finais, na quinta-feira, em Indianápolis. Jogo essencial para sua equipe, que precisa vencer a partida para seguir com chances de título.

