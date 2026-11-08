NBA: Curry marca 41 pontos e garante sétima vitória seguida do Golden State Warriors
Com o bom rendimento diante do Magic, Curry ultrapassou LeBron James como o atleta acima de 35 anos com mais partidas ultrapassando a marca de 40 pontos
O veterano Stephen Curry desequilibrou na noite deste sábado (07) e foi fundamental na vitória do Golden State Warriors diante do Orlando Magic, por 126 a 119, no Chase Center, em São Francisco, pela NBA. Aos 38 anos, o atleta anotou 41 pontos no confronto e auxiliou o clube a conquistar o sétimo triunfo nesta temporada.
Com o bom rendimento diante do Magic, Curry ultrapassou LeBron James como o atleta acima de 35 anos com mais partidas ultrapassando a marca de 40 pontos. No duelo deste final de semana, o armador ainda contribuiu com seis assistências e seis rebotes, além de 68% de aproveitamento nos arremessos.
Leia também
• Sixers vencem os Pistons em duelo de favoritos na NBA
• Doncic assinala 42 pontos e comanda o Los Angeles Lakers na vitória sobre o Miami Heat na NBA
• Pelicans vencem os Grizzlies e derrubam último invicto da temporada da NBA
Destaque também para Yaxel Lendeborg, que anotou 23 pontos, oito rebotes e três assistências. O brasileiro Gui Santos retornou às quadras após duas partidas por tendinite no joelho esquerdo. Ele começou como titular e anotou três pontos e um rebote diante do Orlando Magic.
Do outro lado, o alemão Franz Wagner fez uma partida exemplar e marcou 30 pontos, o segundo maior pontuador da noite, atrás do próprio Curry. O atleta de 25 anos também contribuiu com seis rebotes e onze assistências.
Os Warriors começaram a temporada perdendo três partidas seguidas e conseguiram a recuperação emplacando sete vitórias consecutivas. A franquia ocupa a quarta colocação da Conferência Oeste, atrás do Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs e do Los Angeles Lakers.
Agora a franquia tem dois dias de descanso antes de encarar o New Orlean Pelicans, na terça-feira (10), à meia-noite. O time novamente jogará em seus domínios, no Chase Center.
OUTROS RESULTADOS DE SÁBADO:
- Portland Trail Blazers 103 x 125 San Antônio Spurs
- Phoenix Suns 102 x 99 Houston Rockets
- Cleveland Cavaliers 97 x 109 New York Knicks
- Oklahoma City Thunder 114 x 75 Washington Wizards
- Atlanta Hawks 124 x 121 Brooklyn Nets