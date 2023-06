NBA: Denver Nuggets e Miami Heat iniciam série final nesta quinta-feira (1º)

A- A+

Equipes com trajetórias bem distintas na temporada, Denver Nuggets e Miami Heat iniciam, nesta quinta-feira (1º), a partir das 21h30, as Finais da NBA. Campeões do Oeste, os Nuggets são donos de umas das melhores campanhas da liga.

Na fase anterior varreram os Lakers de Lebron James, vencendo todos os jogos contra o time de Los Angeles. Já no Leste, o Heat teve um caminho bem mais longo. O time comandado por Jimmy Butler chegou aos playoffs via repescagem, embalou na competição e alcançou a final mesmo sendo o azarão em todos os confrontos que fez.

Denver Nuggets

Dono de uma regularidade invejável, o time de Denver tem em Nikola Jokic a grande liderança técnica. O pivô sérvio teve quase um triplo duplo de média durante a temporada regular. Ele se destaca pela grande quantidades de rebotes que pega, a visão de jogo e a capacidade de pontuar dentro e fora do garrafão.

Apesar desse grande destaque individual, o time atua bem coletivamente, com Jokic sempre acionando Aaron Gordon, Porter Jr e Caldwell-Pope. Além disso, abre espaço para as jogadas individuais de Jamal Murray.

Os Nuggets foram os primeiros do Oeste na primeira fase. Eliminaram o Minnesota Timberwolves na primeira rodada dos playoffs por 4x1, sem muitas dificuldades. Na sequência, no duelo que mais exigiu de Denver, venceu o forte time de Phoenix Suns, em seis jogos, por 4x2.

Na final de conferência não tomaram conhecimento do Los Angeles Lakers de Lebron e Anthony Davis e venceram rapidamente por 4x0, a famosa varrida.

Miami Heat

A equipe de Miami tem uma das histórias mais incríveis da temporada. Classificado em sétimo, perdeu na primeira rodada da repescagem e foi obrigado a fazer mais um confronto nessa fase preliminar dos playoffs.

Ao longo da partida diante do Chicago Bulls, esteve perdendo, mas conquistou a virada no último quarto. Desde então, a equipe embalou com um Jimmy Butler inspirado e Bam Adebayo dando toda a sustentação necessária.

O Heat eliminou o time de melhor campanha, o Milwaukee Bucks, em apenas cinco jogos, por 4x1. Na semifinal, bateu a forte equipe do New York Knicks, por 4x2. Nas finais de conferência, Miami abriu 3x0 diante do Boston Celtics, tomou o empate, mas impediu a virada no jogo sete, ao vencer o último encontro fora de casa.

Apesar das ausências de Tyler Herro e Victor Oladipo, o time ganhou maior protagonismo de Caleb Martin e Gabe Vincent, dois atletas que não foram sequer draftados e que eram um tanto quanto desconhecidos.

Jogo 1

Local: Ball Arena (Denver)

Horário: 21h30

Transmissão: Band & ESPN2

Calendário

01/06 - Denver Nuggets x Miami Heat

04/06 - Denver Nuggets x Miami Heat

07/06 - Miami Heat x Denver Nuggets

09/06- Miami Heat x Denver Nuggets

12/06 - Denver Nuggets x Miami Heat*

15/06 - Miami Heat x Denver Nuggets*

18/06 - Denver Nuggets x Miami Heat*

* Se necessário

