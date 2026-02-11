A- A+

Basquete NBA distribui quatro suspensões após briga em jogo entre Pistons e Hornets Isaiah Stewart, Jalen Duren, Miles Bridges e Moussa Diabaté são punidos pela liga

Não ficou a barata a briga generalizada entre jogadores de Detroit Pistons e Charlotte Hornets, na última segunda-feira (9). A NBA anunciou, nesta quarta (11), a suspensão de quatro jogadores envolvidos no incidente: os pivôs Isaiah Stewart, dos Pistons, além do ala Moussa Diabaté e do ala-pivô Miles Briges, dos Hornets.

Os quatro foram os principais envolvidos — e ejetados — em confusão no terceiro quarto da partida, que terminou com vitória dos Pistons por 110 a 104. A maior punição foi a de Isaiah Stewart, suspenso por sete jogos. Veja as suspensões:

Isaiah Stewart: 7 jogos

Moussa Diabaté: 4 jogos

Miles Bridges: 4 jogos

Jalen Duren: 2 jogos

Stewart levou a maior suspensão por deixar o banco de reservas para brigar, além de ter "histórico repetido" de mau comportamento esportivo. Diabaté e Bridges foram punidos pela briga e por ampliar a escala do confronto e Duren por iniciar e se envolver na briga.

A confusão começou numa falta de Diabaté em Duren, que iria para a cesta. O pivô do Pistons se irritou, foi para cima e acertou o jogador dos Hornets com um tapa. A partir daí, a confusão foi instaurada e houve tentativas de socos e imobilizações.

Veja também