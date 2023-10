A- A+

Basquete NBA: Doncic faz cesta incrível de três pontos em vitória do Masvericks sobre o Nets Com 49 pontos na partida, Esloveno acertou um impressionante gancho de fora do garrafão

A temporada da NBA acabou de começar e o esloveno Luka Dončić, do Dallas Mavericks, segue fazendo suas magias em quadra. Na sexta-feira (27), por exemplo, na vitória de sua equipe sobre o Brooklyn Nets por 125 a 120, o ala-armador fez incríveis 49 pontos, 10 rebotes e sete assistências, sendo um desses pontos um impressionante gancho de fora do garrafão.

Faltando 30 segundos para acabar a partida e com o placar empatado em 120 a 120, Doncic recebeu um passe do alemão Maxi Kleber na lateral do garrafão e tinha apenas três segundos para tentar o arremesso. O esloveno, marcado por dois jogadores, então, acertou um gancho de três pontos e levou o ginásio American Airlines Center à loucura.

No fim da partida, Doncic foi questionado sobre esse arremesso e ele explicou que é um movimento que sempre faz nos treinamento. "Eu trabalho nesse arremesso, eu trabalho sim! Pode perguntar para os treinadores, eu faço uma dessas pelo menos todo treino", disse o esloveno em entrevista.

O Mavericks de Luka Doncic lidera a conferência Oeste da NBA com duas vitórias em dois jogos — contra o San Antonio Spurs de Victor Wembanyama e o Brooklyn Nets. O próximo confronto da equipe será na segunda-feira contra o Memphis Grizzlies no ginásio FedExForum, no Tennessee, às 21h (de Brasília).

Por esto (y por muchas otras cosas) Luka #Doncic es el mejor jugador de la #NBA. 24 años tiene. pic.twitter.com/zFl6LHB7Mv — Jorge Garrett (@garrett_bol) October 28, 2023

