BASQUETE NBA Draft 2025: Com Cooper Flagg, veja todas as escolhas Seleção de novos jogadores começa com o fenômeno selecionado pelo Dallas Mavericks e vai até esta quinta

O Draft de 2025 da NBA começou nesta quarta-feira. A primeira de duas noites do evento de seleção de novos jogadores da liga americana terá 30 jogadores escolhidos na primeira rodada. Quem a abriu foi o Dallas Mavericks, escolhendo o fenômeno Cooper Flagg, de 18 anos.

Nascido e criado na pequena e fria Newport, no estado americano de Maine, Flagg é um ala com talento físico desde muito jovem. E que se transformaria num jogador completo, não apenas no lado físico, como no técnico. Aos 14 anos, já tinha 2 metros de altura. Treinava e jogava com atletas mais velhos.





No universitário, se juntou à forte e tradicional Universidade de Duke, pela qual registrou médias de 19,2 pontos, 4,2 assistências, 7,5 rebotes e 1,4 roubos de bola em 37 jogos de sua primeira e única temporada. Aos 17 anos, antes mesmo de jogar por Duke, Flagg fez parte de um time que incluía jovens de cerca de 20 anos que enfrentou LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant e companhia em Las Vegas, em jogos treinos preparatórios para as Olimpíadas de Paris.

Na segunda escolha, o San Antonio Spurs selecionou Dylan Harper. O armador de 19 anos da Universidade de Rutgers, de Nova Jersey, tem médias de 19,4 pontos, 4 assistências e 4,6 rebotes em 29 jogos em seu também primeiro e único ano de universitário. Atuará ao lado de nomes como Victor Wembanyama e De'Aaron Fox.

O Draft continua na quinta-feira, às 21h, com a seleção do 30 jogadores da segunda rodada.

Veja, na ordem, todas as escolhas do NBA Draft 2025:



Cooper Flagg - Dallas Mavericks

Dylan Harper - San Antonio Spurs

VJ Edgecombe - Philadelphia Sixers

Kon Knueppel - Charlotte Hornets

Ace Bailey - Utah Jazz

Tre Johnson - Washington Wizards

Jeremiah Fears - New Orleans Pelicans

Egor Demin - Brooklyn Nets

Collin Murray-Boyles - Toronto Raptors

Khaman Maluach - Houston Rockets (trocado para o Phoenix Suns)

Cedric Coward - Portland Trail Blazers (trocado para o Memphis Grizzlies)

Noa Essengue - Chicago Bulls

Derik Queen - Atlanta Hawks (trocado para o New Orleans Pelicans)

Carter Bryant - San Antonio Spurs

Thomas Sorber - Oklahoma City Thunder

Yang Hansen - Memphis Grizzlies (trocado para o Portland Trail Blazers)

Joan Beringer - Minnesota Timberwolves

Walter Clayton Jr. - Washington Wizards (trocado para o Utah Jazz)

Nolan Traoré - Brooklyn Nets

Kasparas Jakucionis - Miami Heat

Will Riley - Utah Jazz (trocado para o Washington Wizards)

Drake Powell - Atlanta Hawks (trocado para o Brooklyn Nets)

Asa Newell - New Orleans Pelicans (trocado para o Atlanta Hawks)

Nique Clifford - Oklahoma City Thunder (trocado para o Sacramento Kings)

Jase Richardson - Orlando Magic

Ben Saraf - Brooklyn Nets

Danny Wolf - Brooklyn Nets

Hugo González - Boston Celtics

Liam McNeeley - Phoenix Suns (trocado para o Charlotte Hornets)

Yanic Konan Niederhauser - Los Angeles Clippers



