NBA Draft 2026: veja todas as escolhas da primeira rodada
Seleção de novos atletas da liga americana começa nesta terça-feira; AJ Dybantsa foi o primeiro 'pick' da noite
A NBA inicia hoje o Draft 2026, a seleção de novos atletas da liga. Em duas noites no Barclays Center, em Nova York, as franquias da liga farão 60 escolhas entre os postulantes a uma vaga na elite do basquete americano.
A primeira escolha da noite foi o ala AJ Dybantsa, que vai ao Washington Wizards. O ala de 19 anos e 2.06m de altura era o favorito à posição. Ele defende os BYU Cougars, programa de basquete da Universidade Brigham Young, de Utah. Dybantsa teve médias de 25,5 pontos, 6,8 rebotes e 3,7 assistências em 35 jogos em sua única temporada no basquete universitário.
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A primeira noite, nesta terça-feira, tem a primeira rodada de escolhas, até a de número 30. As restantes serão feitas na noite de quarta-feira.
NBA Draft 2026: veja todas as escolhas
Washington Wizards - AJ Dybantsa
Utah Jazz - Darryn Peterson
Memphis Grizzlies - Cameron Boozer
Chicago Bulls - Caleb Wilson
Los Angeles Clippers - Keaton Wagler
Brooklyn Nets - Mikel Brown Jr.
Sacramento Kings - Darius Acuff Jr.
Atlanta Hawks - Kingston Flemings
Dallas Mavericks - Morez Johnson Jr.
Milwaukee Bucks - Brayden Burries
Golden State Warriors - Yaxel Lendeborg
Oklahoma City Thunder - Aday Mara
Miami Heat (escolha trocada para o Milwaukee Bucks) - Nate Ament
Charlotte Hornets - Hannes Steinbach
Chicago Bulls - Dailyn Swain
Memphis Grizzlies - Bennett Stirtz
Oklahoma City Thunder - Ebuka Okorie
Charlotte Hornets - Christian Anderson Jr.
Toronto Raptors - Allen Graves
San Antonio Spurs - Jayden Quaintance
Detroit Pistons - Karim Lopez
Philadelphia 76ers - Labaron Philon Jr.
Atlanta Hawks - Zuby Ejiofor
New York Knicks (escolha trocada para o Lakers) - Cameron Carr
Los Angeles Lakers (escolha trocada para o Dallas via Knicks) - Sergio De Larrea
Denver Nuggets - Tarris Reed Jr.
Boston Celtics - Chris Cenac Jr.
Minnesota Timberwolves (escolha trocada para o Brooklyn Nets) - Joshua Jefferson
Cleveland Cavaliers - Alex Karaban
Dallas Mavericks - Koa Peat