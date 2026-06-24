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basquete

NBA Draft 2026: veja todas as escolhas da primeira rodada

Seleção de novos atletas da liga americana começa nesta terça-feira; AJ Dybantsa foi o primeiro 'pick' da noite

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AJ Dybantsa é cumprimentado pelo comissário Adam Silver após ser o primeiro escolhido no Draft 2026 da NBA AJ Dybantsa é cumprimentado pelo comissário Adam Silver após ser o primeiro escolhido no Draft 2026 da NBA  - Foto: Arturo Holmes/Getty Images/AFP

A NBA inicia hoje o Draft 2026, a seleção de novos atletas da liga. Em duas noites no Barclays Center, em Nova York, as franquias da liga farão 60 escolhas entre os postulantes a uma vaga na elite do basquete americano.

A primeira escolha da noite foi o ala AJ Dybantsa, que vai ao Washington Wizards. O ala de 19 anos e 2.06m de altura era o favorito à posição. Ele defende os BYU Cougars, programa de basquete da Universidade Brigham Young, de Utah. Dybantsa teve médias de 25,5 pontos, 6,8 rebotes e 3,7 assistências em 35 jogos em sua única temporada no basquete universitário.

 

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A primeira noite, nesta terça-feira, tem a primeira rodada de escolhas, até a de número 30. As restantes serão feitas na noite de quarta-feira.

NBA Draft 2026: veja todas as escolhas

Washington Wizards - AJ Dybantsa

Utah Jazz - Darryn Peterson

Memphis Grizzlies - Cameron Boozer

Chicago Bulls - Caleb Wilson

Los Angeles Clippers - Keaton Wagler

Brooklyn Nets - Mikel Brown Jr.

Sacramento Kings - Darius Acuff Jr.

Atlanta Hawks - Kingston Flemings

Dallas Mavericks - Morez Johnson Jr.

Milwaukee Bucks - Brayden Burries

Golden State Warriors - Yaxel Lendeborg

Oklahoma City Thunder - Aday Mara

Miami Heat (escolha trocada para o Milwaukee Bucks) - Nate Ament

Charlotte Hornets - Hannes Steinbach

Chicago Bulls - Dailyn Swain

Memphis Grizzlies - Bennett Stirtz

Oklahoma City Thunder - Ebuka Okorie

Charlotte Hornets - Christian Anderson Jr.

Toronto Raptors - Allen Graves

San Antonio Spurs - Jayden Quaintance

Detroit Pistons - Karim Lopez

Philadelphia 76ers - Labaron Philon Jr.

Atlanta Hawks - Zuby Ejiofor

New York Knicks  (escolha trocada para o Lakers) - Cameron Carr

Los Angeles Lakers (escolha trocada para o Dallas via Knicks) - Sergio De Larrea

Denver Nuggets - Tarris Reed Jr.

Boston Celtics - Chris Cenac Jr.

Minnesota Timberwolves (escolha trocada para o Brooklyn Nets) - Joshua Jefferson

Cleveland Cavaliers - Alex Karaban

Dallas Mavericks - Koa Peat

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