A- A+

Basquete NBA: Finais de Conferência começam com Celtics favorito no leste e equilíbrio no lado oeste Celtics x Pacers começa nesta terça (21); Timberwolves x Mavericks iniciam na quarta (22)

A partir desta terça-feira (21) se iniciam as Finais de Conferência da NBA. Melhor time da temporada regular, o Boston Celtics não permitiu que os adversários resistissem muito no playoffs até aqui, vem se mostrando como a equipe mais dominante até o momento e são vistos como os favoritos diante do Indiana Pacers no Leste. Já no lado Oeste, os dois maiores favoritos da conferência caíram e a disputa entre Minnesota Timberwolves x Dallas Mavericks promete grande equilíbrio.

Leste

Com uma campanha de 64 vitórias e apenas 18 derrotas, o Boston Celtics foi de longe o melhor time da temporada regular da NBA. Nas duas etapas anteriores dos playoffs, contra o Miami Heat e Cleveland Cavaliers, o time venceu as duas eliminatórias pelo placar de 4x1.

Donos de uma grande força coletiva, ainda que não use tanto o banco de reservas, os cinco titulares do Boston costumam distribuir bem os pontos entre eles, mas com o protagonismo de Jayson Tatum como líder ofensivo. Defensivamente, ainda possuem grandes marcadores como Jaylen Brown e Jrue Holiday, entregando muito intensidade na própria quadra.

Correndo por fora nessa decisão, o Indiana Pacers mais uma vez tentará surpreender e quebrar a banca. Classificados com 'apenas' a sexta melhor campanha, eliminaram a forte equipe do Milwaukee Bucks na primeira rodada por 4x2 e na disputa seguinte, um 4x3 diante do New York Knicks.

No ataque, tudo passa pelo armador Tyrese Haliburton. Destaque pelas assistências, o camisa 0 de Indiana tem a quarta melhor média da liga e ainda garante seus pontinhos partida a partida, com cerca de 18 pontos de média. Outro ponto de destaque da equipe é a presença dentro do garrafão, com o cestinha da equipe, Pascal Siakam e o pivô Myles Turner.

Oeste

Time que liderou por um bom tempo a fase da temporada regular no lado oeste, o Minnesota Timberwolves pode ser visto como um dos destaques de 2024. Foram os responsáveis por uma das poucas varridas até aqui, quando despacharam o Phoenix Suns por 4x0. Na rodada seguinte, venceu o Denver Nuggets, atual campeão, pelo placar de 4x3.

Um dos grandes candidatos ao título de MVP - título de melhor jogador - dos playoffs, Anthony Edwards é o principal destaque individual da equipe, com quase 29 pontos de média nessa fase eliminatória. Dentro do garrafão, Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns e Naz Reid alternam bons momentos também dentro do perímetro.

Time responsável por bater o líder do lado oeste, o Dallas Mavericks eliminou o Los Angeles Clippers na primeira rodada por 4x2. Já nas semifinais, tiveram experiência suficiente para despachar a jovem equipe do Okhlahoma City Thunders, que vinha embalada e com a melhor campanha da conferência pelo placar de 4x2.

Liderados pela dupla de armadores Luka Doncic e Kyrie Irving, o poder ofensivo e de criação não é um problema pro treinador. Juntos, Luka e Kyrie possuem uma média de quase 50 pontos nos playoffs. Entre os dois, pode-se dar mais destaque ainda para o esloveno, que nas três últimas partidas contra o OKC, saiu de quadra com três triplo-duplos consecutivos.

Calendário das Finais de Conferência

Boston Celtics x Indiana Pacers - 21/05 - 21h

Boston Celtics x Indiana Pacers - 23/05 - 21h

Indiana Pacers x Boston Celtics - 25/05 - 21h30

Indiana Pacers x Boston Celtics - 27/05 - 21h

Boston Celtics x Indiana Pacers - 29/05 - 21h *se necessário

Indiana Pacers x Boston Celtics - 31/05 - 21h *se necessário

Boston Celtics x Indiana Pacers - 02/06 - 21h *se necessário

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Minnesota Timberwolves x Dallas Mavericks - 22/05 - 21h30

Minnesota Timberwolves x Dallas Mavericks - 24/05 - 21h30

Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves - 26/05 - 21h

Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves - 28/05 - 21h30

Minnesota Timberwolves x Dallas Mavericks - 30/05 - 21h30 *se necessário

Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves - 01/06 - 21h30 *se necessário

Minnesota Timberwolves x Dallas Mavericks - 03/06 - 21h30 *se necessário

Veja também

Futsal Futsal: Jogando pela primeira vez em casa, Sport recebe o Apodi-RN, pelo Brasileirão