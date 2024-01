NBA: Giannis Antetokounmpo e LeBron James lideram votação para o All-Star Game

A- A+

O superastro do Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, e o craque do Los Angeles Lakers, LeBron James, permanecem os mais votados nos resultados atualizados da votação dos fãs para o NBA All-Star Game, que ocorre no próximo mês, em números revelados nesta quinta-feira. Os titulares da 73ª edição do confronto anual de estrelas – marcado para 18 de fevereiro, em Indianápolis – serão determinados por uma fórmula que inclui 50% de votação dos fãs e 25% de cada jogador da NBA e um painel de mídia.

O grego liderou a Conferência Leste e a NBA no geral com 3.475.698 votos, enquanto James estabeleceu o ritmo da Conferência Oeste e ficou em segundo lugar no geral com 3.096.031. A votação terminará em 20 de janeiro e os titulares do NBA All-Star Game serão revelados em 25 de janeiro.

Juntando-se a Antetokounmpo nas posições iniciais da quadra leste estavam o MVP da NBA, Joel Embiid, dos 76ers, com 2.975.987 votos, e Jayson Tatum, do Boston, com 2.939.663. Estabelecendo o ritmo para o Leste está Tyrese Haliburton, do Indiana, com 2.192.810, com Trae Young, do Atlanta, subindo para o segundo lugar, com 1.449.485, à frente do terceiro colocado de Milwaukee, Damian Lillard, com 1.414.122.

No oeste, o quatro vezes MVP da NBA Lebron James é acompanhado pelo duas vezes MVP da NBA Nikola Jokic, do atual campeão da NBA Denver, com 2.777.068, com Kevin Durant do Phoenix em terceiro lugar com 2.773.809. Anthony Davis, do Lakers, está em um distante quarto lugar com 1.487.434.

Entre os armadores do Oeste, Luka Doncic, do Dallas, lidera com 2.508.618 votos, enquanto Stephen Curry, do Golden State, está em segundo, com 2.126.037. O formato de seleção mudou para o All-Star Game deste ano, com as escalações retornando ao formato da Conferência Leste versus Conferência Oeste.





Nas últimas seis temporadas, o mais votado de cada conferência serviria como capitão e selecionaria sua escalação a partir de um draft dos outros jogadores nomeados como titulares. Esse formato viu James servir como capitão seis vezes, vencendo cinco consecutivas até perder no ano passado para um time capitaneado por Antetokounmpo. James obteve vitórias anteriores sobre clubes capitaneados por Curry, Durant e Antetokounmpo.

