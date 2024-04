NBA: Heat x Bulls e Pelicans x Kings lutam pelas últimas vagas dos playoffs; saiba onde assistir

A- A+

As duas últimas vagas nos playoffs da NBA serão definidas nesta sexta-feira (19), em jogos únicos. A partir das 20h, Miami Heat x Chicago Bulls definem o último classificado no lado Leste, com transmissão da ESPN2/Star+. Já às 22h30, New Orleans Pelicans x Sacramento Kings decidem a vaga pelo lado Oeste, com transmissão da Amazon Prime.

Heat x Bulls

Vindo de uma dura derrota pela diferença de apenas um ponto na última quarta-feira, diante do Philadelphia 76ers, o Miami Heat agora vai para o tudo ou nada diante do Chicago Bulls, que teve tranquila vitória, no mesmo dia, diante do Atlanta Falcons.

O duelo entre Heat e Bulls acontece pelo segundo ano seguido na segunda rodada do play-in. Na temporada passada, a equipe de Miami levou a melhor, vencendo o duelo por 102 x 91. Já na atual disputa, os times se enfrentaram em duas oportunidades, com uma vitória para cada lado.

Pelicans x Kings

Mesmo com uma melhor campanha e com o mando de quadra, o New Orleans Pelicans caiu diante do Los Angeles Lakers na última terça-feira, forçando o time da Louisiana a enfrentar a segunda rodada do play-in. Neste novo duelo, o adversário será o Sacramento Kings, que vem de eliminar o Golden State Warriors de Steph Curry.

Onde assistir

Miami Heat x Chicago Bulls: ESPN2/Star+ - 20h

New Orleans Pelicans x Sacramento Kings: Amazon Prime - 22h30

