A- A+

NBA NBA: Joel Embiid, do 76ers, revela que está com Paralisia de Bell Jogador camaronês disse seu estado de saúde após a vitória sobre o Knicks, onde ele marcou 50 pontos

O pivô Joel Embiid, estrela dos Philadelphia 76ers, revelou, depois da vitória desta madrugada (26) sobre os New York Knicks por 125 a 114, que está com paralisia de Bell, uma doença caracterizada pelo súbito enfraquecimento ou paralisia dos músculos de um dos lados do rosto. O camaronês explicou que tudo começou dois dias antes do jogo contra o Miami Heat, no dia 17 deste mês.

"Acho que começou 1 ou 2 dias antes do jogo contra o Miami. Tive enxaquecas muito fortes, mas achei que não era nada, normalmente não gosto de checar, mas por alguma razão acabei precisando falar com alguém. É bem irritante, afeta o lado esquerdo do meu rosto, minha boca e meu olho. Tem sido difícil, mas não sou de desistir, então preciso continuar lutando independente de tudo. É uma infelicidade, assim que descrevo, mas isso não é uma desculpa — disse Embiid durante a coletiva.

Durante o confronto de ontem, antes de Joel Embiid deixar público o seu estado de saúde, alguns torcedores nas redes sociais perceberam umas movimentações estranhas do pivô do 76ers. Eles notaram que o camaronês estava piscando apenas com o olho esquerdo e ficaram preocupados com o atleta.

Segundo o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN americana, Embiid quis manter sigilo sobre sua situação para evitar distrações para seu time, que disputa a primeira rodada dos playoffs contra o Knicks — o time de Nova York lidera a série por 2 a 1. Embora seja uma doença rara, o caso do jogador do 76ers foi considerado leve.

A condição de saúde não impediu que Embiid brilhasse no jogo contra o Knicks, ontem, no Wells Fargo Center. O camaronês foi o cestinha da partida com 50 pontos marcados — o recorde de sua carreira — e ajudou o 76ers a vencer a primeira nos playoffs da NBA.

O que é Paralisia de Bell?

A paralisia de Bell, também chamada de paralisia facial periférica, é causada por uma inflamação do nervo da face, que é responsável por levar os comandos do cérebro até a região, permitindo os movimentos do rosto. Essa infecção pode ser ocasionada por infecções virais, como uma herpes, e por condições imunológicas, em que o sistema de defesa do organismo acaba por atacar o próprio corpo.

Entre as reações da paralisia estão a perda de movimentos, o enfraquecimento da musculatura da face, dificuldade em realizar atividades corriqueiras como sorrir ou piscar e diferenças estéticas no rosto, já que um dos lados fica completamente relaxado, enquanto o outro se movimenta de forma normal.

Como esses sinais são muito parecidos com um início de AVC e de outras condições médicas de maior gravidade, é importante ir com urgência a um pronto-socorro para ser examinado e o profissional revelar o diagnóstico correto.

Veja também

Futebol Internacional Luis Enrique elogia rápida adaptação de Beraldo, ex-São Paulo, no PSG