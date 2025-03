A- A+

basquete NBA: Jogador do Lakers usa tênis para anunciar chegada de sobrinha; veja vídeo Austin Reaves entrou em quadra contra o Indiana Pacers com a cor rosa no par

Em uma noite marcada pelo protagonismo de LeBron James para assegurar a vitória dos Los Angeles Lakers contra o Indiana Pacers, quem roubou a cena foi outro jogador. Na quarta-feira, Austin Reaves entrou em quadra com os tênis expressando uma mensagem pessoal.

Com a cor rosa, o par serviu como revelação do gênero do bebê para seu irmão mais velho, Spencer, e sua esposa. Ele, que joga basquete na Alemanha, escreveu no X sobre a revelação.





Veja o momento:

Austin Reaves did a gender reveal for his brother based on what color shoes he wore for tonight’s game



pic.twitter.com/sYhvWlBhJT — Barstool Sports (@barstoolsports) March 27, 2025



"Não sabíamos que Austin ficaria tão animado para fazer isso. Ele sabe há semanas. Talvez ele tenha conseguido que Luka [Dončić ] também participasse com seus sapatos hoje à noite", disse o também jogador de basquete.

Austin Reaves anotou 24 pontos e 5 assistências. O grande protagonista da noite foi LeBron James, que matou uma bola no estouro do relógio para dar a vitória aos Lakers. Ele terminou a noite com um duplo-duplo de 13 pontos e 13 rebotes.

