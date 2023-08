A- A+

Basquete NBA: Kobe Bryant ganhará estátua na arena do Los Angeles Lakers Vanessa Bryant, esposa do jogador, fez o anúncio em um vídeo postado nas redes sociais no que o clube apelidou de 'Dia de Kobe'

O Los Angeles Lakers anunciou que terá uma estátua de bronze em homenagem a Kobe Bryant em frente à sua arena. A obra será inaugurada em 8 de fevereiro de 2024, no Star Plaza, fora da Crypto.com Arena, antes do jogo dos Lakers contra o atual campeão da NBA, o Denver Nuggets. Vanessa Bryant, esposa de Kobe, fez o anúncio em um vídeo postado nas redes sociais no que o clube apelidou de “Dia de Kobe” – o oitavo mês e o 24º dia correspondentes aos números da camisa de Bryant, 8 e 24.

“Kobe jogou toda a sua carreira de 20 anos na NBA como Los Angeles Laker”, disse Vanessa Bryant. “Desde que chegou a esta cidade e ingressou nos Lakers, ele se sentiu em casa aqui. Em nome dos Lakers, das minhas filhas e de mim, estou muito honrada que, bem no centro de Los Angeles, em frente ao local conhecido como a casa que Kobe construiu, vamos inaugurar sua estátua para que seu legado pode ser comemorado para sempre."

Bryant, 18 vezes All-Star da NBA, aposentou-se em 2016 como o primeiro jogador na história da NBA a jogar pelo menos 20 temporadas com uma única franquia. Ele morreu em um acidente de helicóptero em 26 de janeiro de 2020, aos 41 anos, junto com sua filha Gianna e outras sete pessoas.

O legado lendário de Bryant inclui ajudar o Lakers a ganhar cinco títulos da NBA de 2000 a 2010, ganhar o prêmio de Jogador Mais Valioso das Finais da NBA em 2009 e 2010, e levar o prêmio de MVP da NBA de 2008. Ele foi nomeado para o time All-NBA First 11 vezes e para o time All-Defensive nove vezes.

Bicampeão olímpico, Bryant é o líder de todos os tempos do Lakers na temporada regular, marcando 33.643 pontos, 1.346 jogos disputados, 1.944 roubos de bola, 1.827 arremessos de três pontos e 8.378 lances livres. O Lakers disse que Bryant participou dos planos iniciais para uma estátua na arena e que a estátua foi criada pela escultora Julie Rotblatt Amrany.

A estátua de Bryant se juntará às dos grandes nomes do Lakers, Magic Johnson, Shaquille O'Neal, Elgin Baylor, Kareem Abdul-Jabbar, Jerry West e do locutor Chick Hearn.

“Kobe Bryant foi um dos atletas mais extraordinários de todos os tempos e um dos indivíduos mais icônicos da história de Los Angeles”, disse a proprietária do Lakers, Jeanie Buss, em comunicado. “Não há melhor lugar para Kobe ser homenageado com uma estátua do que aqui, no centro da nossa cidade, onde todos podem celebrá-lo e se inspirar em suas incríveis conquistas.”

Bryant ganhou os títulos de pontuação da NBA em 2006 e 2007 e marcou 81 pontos, o melhor da carreira e o melhor da franquia, em 22 de janeiro de 2006, contra o Toronto. Seus números de camisa foram retirados em 2017.

“O espírito transcendente de Kobe está sempre e para sempre em nossos corações – nos inspirando todos os dias”, disse o gerente geral do Lakers, Rob Pelinka. “Com a inauguração desta poderosa e bela estátua, ele também terá presença física.”

Veja também

futebol internacional Atacante belga Jérémy Doku deixa Rennes e assina com Manchester City