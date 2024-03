NBA: LeBron já bateu o recorde de pontos de Oscar Schmidt? Entenda os cálculos

A- A+

Um mês depois de chegar aos 40 mil pontos na temporada regular da NBA, LeBron James segue tentando levar o Los Angeles Lakers aos playoffs da NBA. Depois de marcar 26 pontos na histórica vitória por 150 a 145 sobre o Indiana Pacers, na noite de domingo, o Rei aumentou sua contagem pessoal e empatou no recorde de maior pontuador da história do basquete, hoje do brasileiro Oscar Schmidt.

São 49,737 pontos, exatamente o mesmo número de Oscar. Ou seja, basta apenas um ponto contra os Bucks (ele é dúvida para a partida por um problema no tornozelo) para que LeBron assuma o recorde absoluto, na contagem do Globo.

Em outras contagens, sob outros critérios, LeBron pode já ter ultrapassado a marca do brasileiro. Se levados em conta, amistosos internacionais e outros jogos de pré-temporada, por exemplo, renderiam mais pontos ao americano.



No critério do Globo, são contabilizados pontos em temporada regular, playoffs, torneio play-in, final do In-Season Tournament (única partida do torneio que não se soma às estatísticas da temporada regular), seleção dos Estados Unidos e All-Star Games, todos jogos com estatísticas oficiais.





Veja a pontuação em detalhes:

Temporada regular: 40.225 pontos (1.483 jogos)

Playoffs: 8.023 pontos (282 jogos)

Play-in: 52 pontos (2 jogos)

Final do In-Season Tournament: 24 pontos (1 jogo)

Seleção dos Estados Unidos*: 979 pontos (68 jogos)

All-Star Games**: 434 pontos (20 jogos)

TOTAL: 49.737 pontos em 1.856 jogos

*Números da própria federação // **Apenas o jogo principal da noite

No site oficial de Oscar, são contabilizadas as pontuações em Palmeiras, Corinthians, Sírio, Barueri, Flamengo, clube italianos (Caserta e Pavia), clube espanhol (Valladolid), copas em geral e seleção brasileira. São 49.737 pontos em 1.615 jogos. Em contato com o GLOBO, a equipe do Mão Santa informou que o número contabiliza também jogos das estrelas, equivalentes ao All-Star Game.

O próprio Oscar já parabenizou LeBron na semana passada, quando o americano de 39 anos atingiu o número em outras contagens:

"Não só hoje é um grande dia para o basquete, mas o futuro desse esporte é brilhante, porque o LeBron não apenas bateu minha marca de pontos, mas ele ainda tem muito chão pela frente e vai fazer muitas coisas grandiosas por esse esporte que nós tanto amamos".

Veja também

Sport Zé Roberto aceita críticas por atuações irregulares do time, mas vê Sport no "caminho certo"