basquete NBA: LeBron James se torna o jogador mais velho a registrar um triplo-duplo Astro de 41 anos teve grande atuação em vitória do Los Angeles Lakers sobre o Dallas Mavericks

Na reta final da carreira, LeBron James não se cansa de bater recordes. Já na madrugada desta sexta-feira, o astro do Los Angeles Lakers registrou mais um: se tornou o jogador mais velho da história da NBA a registrar um triplo-duplo. Aconteceu na vitória por 124 a 104 dos Lakers sobre o Dallas Mavericks.

LeBron, de 41 anos, terminou a partida com 28 pontos, 12 assistências e 10 rebotes. Até então, Karl Malone era o detentor do feito, ao atingir os dígitos duplos em três fundamentos aos 40 anos, na temporada 2003/04. Foi o 123º triplo-duplo da carreira do camisa 23 dos Lakers.

LeBron terminou como cestinha da partida, seguido pelo companheiro Rui Hachimura, que marcou 21. Do lado dos Mavs, Naji Marshall e Max Christie marcaram 19 pontos cada um.





Após a partida, o veterano falou sobre a longevidade da carreira. Com os Lakers na quinta colocação, ele tem boas chances de disputar os playoffs nesta temporada.

— Meu jogo segue o mesmo. O que muda é meu corpo. São muitos fatores envolvidos. Não acho que minha qualidade cairá se eu decidir continuar, não importa o tempo. O que tem que estar na mente é até quando posso seguir com o amor pelo processo (da vida de atleta). Se eu conseguir continuar amando esse processo, meu corpo vai seguir junto.

