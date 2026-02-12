NBA: liga multa jogador do Bulls em R$ 180 mil por gesto obsceno em jogo contra os Nets
Collin Sexton fez sinal com dedo do meio após converter lance livre
A NBA anunciou nesta quarta-feira a multa de US$ 35 mil (cerca de R$ 181 mil) ao armador Collin Sexton, do Chicago Bulls, por gesto obsceno durante partida contra o Brooklyn Nets.
O episódio ocorreu na segunda-feira (9), no terceiro período do confronto. Após desperdiçar o primeiro lance livre, Sexton respirou fundo, converteu a segunda cobrança e, em seguida, mostrou o dedo do meio em direção ao aro — gesto que a liga enquadrou como conduta inadequada, ainda que não tenha sido direcionado a adversários ou torcedores.
Veja o momento:
Collin Sexton really flipped off the basket pic.twitter.com/WWtgxKwfRs— Legion Hoops (@LegionHoops) February 10, 2026
No momento do lance, os Bulls perdiam por 89 a 84. Ao fim do jogo, os Nets confirmaram a vitória por 123 a 115.
A NBA mantém política disciplinar severa para manifestações consideradas obscenas ou prejudiciais à imagem da liga, independentemente do alvo da provocação. O valor aplicado a Sexton segue a faixa usual para infrações desse tipo.