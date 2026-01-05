A- A+

BASQUETE NBA: Liga proíbe ritual pré-jogo inusitado de armador do Orlando Magic A decisão, que envolve o armador Jalen Suggs, de 24 anos, foi anunciada durante derrota da equipe para o Chicago Bulls

A NBA proibiu oficialmente o armador do Orlando Magic, Jalen Suggs, de manter um ritual incomum antes do início das partidas: usar a faixa de cabeça no pescoço durante o salto inicial. A prática, adotada pelo jogador durante os aquecimentos e o pré-jogo nesta temporada, chamou a atenção da liga e foi vetada.

“Jalen disse que recebeu um aviso da NBA de que a faixa precisa estar na cabeça no momento do salto inicial”, afirmou a repórter do Magic Kendra Douglas durante a transmissão local da derrota por 121 a 114 para o Chicago Bulls, realizada em Chicago nesta sexta-feira.

O hábito de Suggs consistia em começar os jogos com a faixa no pescoço e, aos poucos, deslizá-la até a cabeça conforme entrava no ritmo da partida. Em novembro, o armador de 24 anos explicou que a rotina vinha de sua experiência no futebol americano, embora admitisse não haver um significado mais profundo.

“É engraçado, eu nem sei se existe uma explicação para isso. Sou só eu”, disse Suggs, em entrevista ao jornal local Orlando Sentinel. “Eu fazia isso na escolinha quando comecei a jogar. Antes do treino, antes de engrenar no aquecimento, você simplesmente deixa no pescoço. Na verdade, isso vem do estilo do futebol americano, é daí que surge".





“Mas eu uso no pescoço e, quando sinto que entrei no jogo, no fluxo, coloco na cabeça e seguimos. Então é engraçado ver toda a repercussão que isso teve, para ser sincero" afirmou o jogador de 24 anos. “Mas é isso, sou só eu sendo o J-Suggs”, concluiu.

De forma irônica, Suggs não usava a faixa no pescoço em novembro, quando o armador do New York Knicks Josh Hart o agarrou acidentalmente pelo pescoço durante a vitória do Orlando por 133 a 121 sobre Nova York.

Apesar da curiosidade em torno do ritual, as lesões seguem como o principal problema na temporada do jogador. Suggs sofreu uma entorse de grau 1 no ligamento colateral medial (MCL) do joelho na derrota para o Chicago Bulls — justamente seu primeiro jogo após a decisão da liga sobre a faixa — e ficará afastado por tempo indeterminado, segundo informou o clube.

O armador havia acabado de retornar de uma contusão no quadril esquerdo, que o tirou de sete partidas. Na temporada passada, ele atuou em apenas 35 jogos após passar por cirurgia no joelho esquerdo.

Em 23 partidas disputadas nesta temporada, Jalen Suggs registra médias de 15,0 pontos e 4,7 assistências. O Orlando Magic ocupa atualmente a sétima colocação da Conferência Leste, com campanha de 19 vitórias e 16 derrotas.

