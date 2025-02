A- A+

BASQUETE NBA: Luka Doncic impulsiona o Lakers a superar o Mavericks Foi o primeiro confronto do esloveno com sua ex-equipe; placar terminou em 107 a 99 para o Lakers

Enquanto Luka Doncic se preparava para sair do túnel do Los Angeles Lakers e iniciar seu aquecimento pré-jogo, a torcida gritava e aplaudia de várias fileiras, com fãs vestindo camisas nº 77 do Lakers e da Eslovênia nas grades.

Na madrugada desta quarta-feira, a Crypto Arena, em Los Angeles, foi o palco do reencontro de Doncic com seu ex-time, o Dallas Mavericks, pela primeira vez desde a troca acertada com o Lakers - uma negociação que não agradou ao esloveno pela forma como foi feita, sem que pudesse opinar, e que acabou criando uma nova rivalidade em quadra.

O resultado favoreceu a nova equipe de Doncic, que derrotou o Mavericks por 107 a 99. Doncic terminou com 19 pontos, 15 rebotes e 11 assistências - seu primeiro triplo-duplo como Laker e quarto da temporada.





Doncic encontrou seu momento no meio do primeiro quarto, quando acertou um arremesso de 3 pontos em um rebote ofensivo de Dorian Finney-Smith. O esloveno virou-se para seu ex-time e banco e soltou um de seus olhares e rugidos característicos.

A partir desse momento, Doncic, ainda buscando seu equilíbrio com os Lakers, comandou o ataque. Ele teve muita ajuda de LeBron James (27 pontos e 12 rebotes) e Austin Reaves (20 pontos e cinco assistências), já que o Lakers superou o Mavericks por 11-5 nos 3:15 finais.

Kyrie Irving teve 35 pontos e sete rebotes para Dallas. Klay Thompson teve 22 pontos e oito rebotes.

Após o jogo, vários jogadores do Lakers, incluindo Reaves, Finney-Smith, Jaxson Hayes, Cam Reddish e Markieff Morris, foram até o banco do Mavericks para cumprimentar os ex-companheiros de equipe Anthony Davis e Max Christie.

O Lakers homenageou Davis com um tributo em vídeo durante o primeiro tempo limite do primeiro quarto.

