NBA: Miami Heat x Denver Nuggets fazem jogo 4 nesta quinta-feira (9); saiba onde assistir

Depois de perder em casa, o Miami Heat precisa encontrar soluções para conseguir parar a dupla do Denver Nuggets, Nikola Jokic e Jamal Murray, donos do jogo 3 das Finais da NBA. Nesta sexta-feira (9), o time da Flórida recebe a partida de número 4, com a bola laranja subindo a partir das 21h30. O embate conta com transmissão da ESPN2 e Band.

Erik Spoelstra, técnico do Miami Heat, tem difícil missão para esta sexta-feira, a de achar uma maneira de conseguir anular a dobradinha de Jokic e Murray. Ambos anotaram triplos-duplos - quando o jogador chega em dois dígitos em três estatísticas diferentes - na última partida. Nikola marcou 32 pontos, 21 rebotes e 10 assistências, enquanto que Jamal fez 34 pontos, dez rebotes e dez assistências.

Para o próximo confronto, outro ajuste que Jimmy Butler e companhia precisam fazer em Miami são as bolas de três. O Heat é um time muito dependente dessa jogada, sendo a principal força do jogo dos coadjuvantes, Gabe Vincent, Duncan Robinson e Caleb Martin, que juntos anotaram apenas 26 pontos, na última partida.

Por outro lado, Michael Malone, comandante do Denver Nuggets, deve procurar manter o bom encaixe defensivo que atrapalhou as bolas de fora do garrafão de Miami, como também continuar acionando Jokic já mais perto da cesta.

Ficha Técnica

Miami Heat: Gabe Vincent, Jimmy Butler, Max Strus, Kevin Love (Caleb Martin) e Bam Adebayo.

Denver Nuggets: Jamal Murray, Caldwell-Pope, Michael Poter Jr, Aaron Gordon e Nikola Jokic.

Local: Kaseya Center (Miami, Flórida)

Horário: 21h30

Transmissão: ESPN 2 e BAND

