BASQUETE NBA muda formato do All-Star Game: torneio terá três equipes e fim das restrições por posição Evento em 2026 contará com dois times formados por jogadores dos EUA e um de atletas internacionais

A NBA anunciou, na noite de terça-feira, uma reformulação completa do All-Star Game, que passará a ser disputado em um novo formato de torneio entre três equipes de oito jogadores cada. Duas delas serão compostas por atletas americanos e a terceira, exclusivamente por jogadores internacionais. A mudança, válida já para a edição de 2026, em Los Angeles, pretende tornar o evento mais competitivo e dinâmico.

O processo de seleção dos atletas também foi alterado. Embora a base da escolha se mantenha — com cinco titulares e sete reservas por conferência, definidos por votos de fãs, imprensa e jogadores (no caso dos titulares) e por treinadores (para os suplentes) —, deixam de existir restrições por posição. A partir de agora, os mais votados entram diretamente, independentemente de atuarem como armadores, alas ou pivôs.



Para equilibrar o novo formato, que exige 16 jogadores americanos e 8 internacionais, o comissário Adam Silver poderá nomear atletas adicionais caso a votação não respeite essa proporção. Por exemplo, se forem selecionados 14 americanos e 10 estrangeiros, Silver indicará mais dois norte-americanos para garantir o mínimo exigido.

A liga também confirmou que o All-Star Game seguirá com quatro períodos de 12 minutos, mas com um sistema inédito: os três primeiros serão disputados em formato round-robin — todos contra todos —, com cada equipe jogando duas vezes. A final, no quarto período, será entre as duas com melhor desempenho. Em caso de empate, a diferença de pontos servirá como critério de desempate.

O jogo das estrelas de 2026 será realizado em 15 de fevereiro, na nova arena do Los Angeles Clippers, marcando o início da parceria de transmissão entre a NBA e a NBC, que retorna à cobertura do evento após décadas.

