A- A+

basquete NBA multa Jazz e Pacers por 'tanking' e reforça combate à prática Utah terá de pagar US$ 500 mil; Indiana foi penalizado em US$ 100 mil por decisões consideradas deliberadas

A NBA aplicou multas pesadas ao Utah Jazz e ao Indiana Pacers por gestão deliberada de elenco com objetivo de perder jogos — prática conhecida como tanking.

Os Jazz foram punidos em US$ 500 mil (cerca de R$ 2,5 milhões), enquanto os Pacers terão de pagar US$ 100 mil (aproximadamente R$ 500 mil).

A sanção contra o Utah está relacionada às partidas contra o Orlando Magic (7 de fevereiro) e o Miami Heat (9 de fevereiro). Segundo comunicado da liga, a equipe retirou dois de seus principais jogadores — Lauri Markkanen e Jaren Jackson Jr. — antes do início do último quarto e não os recolocou em quadra, apesar de ambos estarem aptos e com o placar ainda indefinido.

Contra o Magic, o Jazz chegou a abrir 17 pontos, mas sofreu a virada e perdeu por 120 a 117. Já diante do Heat, venceu por 115 a 111.

No caso do Indiana, a punição envolve a ausência de Pascal Siakam, Aaron Nesmith e Andrew Nembhard na partida de 3 de fevereiro — justamente contra o Jazz — que terminou com derrota dos Pacers.





Após investigação e avaliação médica independente, a NBA concluiu que os atletas poderiam ter atuado de acordo com o padrão médico estabelecido pela liga.

O tanking é uma estratégia utilizada por franquias para melhorar suas chances no Draft, já que as equipes com piores campanhas têm maior probabilidade de selecionar talentos promissores.



Atualmente, os Pacers (15-40) e os Jazz (18-37) figuram entre as piores campanhas da temporada.



O comissário Adam Silver criticou a conduta.



— Um comportamento evidente como este, que prioriza posição no draft em detrimento de vencer jogos, mina os fundamentos da competição na NBA — afirmou.

Veja também