NBA: mesmo doente, Jamal Murray lidera Nuggets e força Jogo sete contra o Thunder

O armador Jamal Murray, mesmo enfrentando uma gripe, foi fundamental na vitória do Denver Nuggets por 119 a 107 sobre o Oklahoma City Thunder, na noite desta quinta-feira (15), forçando o Jogo sete nas semifinais da Conferência Oeste da NBA.

Apesar de ter sido listado como dúvida horas antes da partida devido a uma enfermidade, Murray demonstrou determinação ao afirmar que não havia chance de ficar de fora: "Absolutamente não", respondeu quando questionado se considerou não jogar.

Em quadra, o armador anotou 25 pontos, pegou oito rebotes e distribuiu sete assistências, sendo peça-chave para manter viva a esperança dos Nuggets na série.

Nikola Jokić também teve atuação de destaque, com 29 pontos e 14 rebotes. Christian Braun contribuiu com 23 pontos e 11 rebotes, enquanto Julian Strawther saiu do banco para marcar 15 pontos, todos no segundo tempo, impulsionando a equipe em momentos decisivos.

Pelo lado do Thunder, Shai Gilgeous-Alexander liderou com 32 pontos, mas a equipe não conseguiu conter o ímpeto dos Nuggets após o intervalo. O Jogo sete, que definirá o adversário do Minnesota Timberwolves nas finais do Oeste, está marcado para domingo (18), no Paycom Center, em Oklahoma City.

