NBA: Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers decidem jogo 7; saiba onde assistir

A- A+

A NBA será definida neste domingo (22), a partir das 22h, no Paycom Center. Após seis grandes batalhas, Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers chegam ao sétimo e decisivo jogo. Quem vencer conquista o título da temporada 2024/2025.

Desde 2016, que a finalíssica da NBA não chegava ao derradeiro Jogo 7, a última vez foi no histórico duelo entre Golden State Warriors e o Cleveland Cavaliers. Na oportunidade, os Cavs de Lebron James levaram a melhor.

Porém, neste domingo, Indiana e OKC vão em busca do primeiro título da franquia na história da liga.

Baseado em um jogo coletivo e recheado de jovens estrelas, o Oklahoma City Thunder, que tem por maior destaque o canadense Shei Gilgeous-Alexander, chegou até aqui com a melhor campanha geral de toda NBA. Jogando em casa, o time do Meio-Oeste americano quer usar o fator torcida para vencer.

Por outro lado, o Indiana Pacers ultrapassou toda a jornada como uma azarão. Aliás, falando por passar por baixo do radar, o seu principal destaque, o armador Tyrese Haliburton, é visto com um dos jogadores mais subestimados de toda NBA. Mesmo com uma lesão na panturrilha, o camisa 0 vai para o sacrifício.

NBA: Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers - saiba onde assistir

Data: 22/06

Horário: 21h

Local: Paycom Center, Oklahoma City

Transmissão: Band, ESPN e NBA League Pass

Veja também